Marotta piomba sulla giovane stella della Serie A: 5 milioni per chiudere subito

Il presidente dell’Inter ha messo subito gli occhi sul nuovo gioiello messosi in mostra nella scorsa giornata di campionato

Mentre il calendario, assorbita l’ultima giornata di Nations League, riprende spedito nelle sue giornate di campionato, nel turno di Coppa Italia e, a gennaio, con l’impegno della Supercoppa italiana che vedrà in campo anche la formazione nerazzurra, incombe il mercato di gennaio. Occasione utilissima per mettere a segno quei colpi in grado di riempire le lacune lasciate vuote dagli infortuni o dal rendimento poco performante delle risorse già a disposizione.

All’appello, nelle trattative oggetto di infiniti rumors già circolanti nelle ultime settimane, non poteva mancare l’Inter. Il club meneghino si sta muovendo per ringiovanire il reparto arretrato, strizzando anche l’occhio ad un possibile colpo in attacco.

Già, perché oltre a rilevare la resa non eccezionale – per usare un eufemismo – dei vari Marko Arnautovic, Joaquìn Correa – andato almeno a segno, con l’aggiunta di due assist, nella recente trasferta di Verona – e Mehdi Taremi, c’è da considerare la possibilità che i primi due possano lasciare la Pinetina a gennaio.

Il contratto in scadenza a giugno 2025 ‘obbliga’ in qualche modo Marotta – il re dei colpi gratis – a monetizzare, almeno in minima parte – la cessione di uno o di entrambi. Senza dimenticare che lo stesso centravanti iraniano è allettato dalla possibilità di un trasferimento in Spagna già nel mercato di gennaio.

Insomma, l’Inter potrebbe verosimilmente mettere a segno un colpo nel reparto offensivo. La soluzione, senza spostarsi poi troppo, potrebbe arrivare da un club di Serie A in cui milita un giovane calciatore messosi in mostra nell’ultima di campionato.

Inter stregata da Mohamed, possibile affare col Parma?

Un tiro a giro imprendibile. Una parabola bellissima che ha beffato il pur valido portiere avversario, nell’occasione Ivan Provedel. Ha scelto un gran modo, Anas Haj Mohamed, per realizzare il suo primo gol in Serie A alla quinta presenza con la maglia del Parma.

Tenuto in naftalina – o meglio preservato in attesa di entrare bene nei meccanismi di una squadra tornata nel massimo campionato solo da qualche mese – dal tecnico Fabio Pecchia, il tunisino classe 2005 nato a Chieti ha impressionato nell’ultima partita contro la Lazio. Oltre allo straordinario gol, hanno colpito la personalità e il coraggio con cui il 19enne è sceso in campo per la prima volta da titolare in stagione.

Marotta potrebbe porre fine alla spasmodica ricerca dell’attaccante di scorta da garantire a Simone Inzaghi. Staccando un assegno da 5 milioni il club nerazzurro potrebbe accaparrarsi senza troppa fatica il talento oriundo. Il quale, giurano gli esperti del settore, avrebbe ancora ampi margini di miglioramento.