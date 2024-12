Salta il ritorno all’Inter, tutta colpa della Fiorentina

Il club toscano, stregato dal talento di proprietà dei nerazzurri, s’intromette nella trattativa per il ritorno a casa del giocatore

Le sconfitte, si sa, sono sempre dolorose. Lasciano il segno, soprattutto se arrivano in una competizione in cui non c’è possibilità di rimediare. Non c’è un’altra occasione. È quello che è capitato alla Fiorentina, forse ancora scossa dal caso Bove, che è stata già estromessa dalla Coppa Italia – competizione nella quale appena due stagioni fa l’aveva vista finalista contro l’Inter – per mano dell’Empoli.

Grande protagonista della serata tal Sebastiano Esposito, già enfant prodige delle Giovanili nerazzurre, autore del gol che ha consentito ai biancazzurri di prolungare la sfida di ottavi di finale ai calci di rigore. Una contesa decisa poi dal rigore decisivo segnato dal fratello di Salvatore e Francesco Pio – ancora di proprietà dell’Inter ma militanti nello Spezia – che ha regalato all’Empoli il passaggio del turno nel sentito derby toscano.

Dalle sconfitte però, s’impara sempre qualcosa. Anche in ottica futura. Anche ingoiando il boccone amaro servito da colui che, per una serata, è stato un avversario da incubo. Ma che in futuro potrebbe essere una freccia al proprio arco.

Già, avrete già capito che tutto questo significa che la società viola stia pensando all’attaccante girovago come prossimo profilo da inserire in rosa. La trattativa, che si annuncia non semplice, è un ostacolo in più per i supposti disegni del club di Viale della Liberazione di riportare a casa il prodotto del vivaio in vista della prossima stagione.

Esposito, irrompe la Fiorentina: Palladino stregato dal giocatore

Dopo esser stato mandato in prestito in ben 6 squadre diverse – dalla Spal alla Sampdoria nel giro di appena 4 anni – Esposito sembra aver trovato la sua dimensione proprio nel piccolo club toscano. Peccato per l’Inter che, proprio nell’ultimo accordo di prestito, la società meneghina abbia lasciato, per la prima volta, il diritto di riscatto al club che ha accolto a titolo temporaneo l’attaccante.

5 milioni è la cifra che la società del presidente Corsi dovrà sborsare per acquisire il cartellino del classe 2002 di Castellammare di Stabia a titolo definitivo. Come se già questo non fosse un bel guaio – Inzaghi gradirebbe non poco riabbracciare il giocatore che fu fatto esordire in Serie A da Antonio Conte nell’epoca pre-Covid – ora ci si è messa anche la Fiorentina a spingere sul bomber.

Ovviamente il club di Rocco Commisso attenderebbe l’ormai certo riscatto dell’Empoli per affondare il colpo. E a cifre ben più consistenti dei ‘soli’ 5 milioni pattuiti tra i toscani e l’Inter. Ma la sostanza non cambia. Se Marotta rivolesse davvero Esposito, dovrebbe impegnarsi a cifre inimmaginabili fino a qualche mese fa.