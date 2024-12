Vlahovic gratis all’Inter: il piano diabolico di Marotta

Tentazione immaginifica del dirigente nerazzurro, che punta il centravanti serbo: la situazione contrattuale autorizza a sognare

Chissà che anche stavolta, con un’operazione che allo stato attuale potrebbe essere fantascienza ma che in futuro non sembra essere del tutto impossibile, Marotta non ne possa combinare un’altra delle sue. Con tanto di beffa servita alla sua ex squadra, ovviamente. Già famoso per i tanti, e prestigiosi, e fruttiferi, colpi a parametro zero, il presidente dell’Inter potrebbe partorire un’altra delle sue diaboliche idee di mercato. Ma andiamo con ordine.

Da più parti si pensa ormai che in un domani non così lontano, il club nerazzurro dovrà privarsi di uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Impossibile, forse, resistere alle lusinghe portate avanti tanto dai club di Premier, quanto dai giganti della Liga. Oltretutto, nel caso dell’attaccante francese, la clausola rescissoria di 85 milioni sembra paradossalmente quasi un invito a presentarsi in sede con la valigetta contenente il cash richiesto.

Come a dire ‘se onorate questo prezzo, Thuram è vostro‘. Non serve sottolineare come, sebbene la cifra sia tutt’altro che bassa, parecchi top club d’Europa non avrebbero particolari problemi a corrispondere l’importo.

Ecco che allora Marotta, da sempre abile anche ad anticipare futuri eventuali problemi, potrebbe muoversi nella direzione di cercare un degno erede del figlio d’arte. O dello stesso Capitano nerazzurro, sul quale sono tornati fortissimi il Real Madrid e il ‘solito’ Barcellona.

In vista del prossimo anno poi, la dirigenza interista aveva già in mente di rivoluzionare il reparto offensivo con la partenza di Marko Arnautovic e Joaquìn Correa, entrambi in scadenza di contratto. Ma c’è dell’altro.

Il piano di Marotta: Jonathan David e non solo

Innanzitutto, nell’immediato, l’Inter vuole spingere forte per Jonathan David, il bomber del Lille che si libererà a costo zero nel prossimo giugno. La concorrenza è davvero agguerrita, ma l’ex Juve e Piero Ausilio hanno eminato bene in questi mesi: trattandosi di un colpo gratis, i nerazzurri partono inevitabilmente in pole nella corsa all’attaccante canadese.

Per la stagione ancora successiva – quella che prenderà il via nell’estate del 2026 – ecco la possibile ‘pazza’ idea di Marotta. Sfruttando le difficoltà già in essere tra la Juve e Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, ecco che potrebbe restare alla finestra da spettatore più che interessato.

Se l’entourage del serbo si dovesse impuntare sul mantenimento dell’ingaggio di 12 milioni netti annui scattato dal principio di questa stagione, Giuntoli proverà a vendere il suo centravanti prima della deadline contrattuale. Rinunciando del tutto a qualsivoglia proposta di rinnovo.

Se però l’ex Fiorentina non riuscisse ad esser piazzato per tempo, inevitabilmente lo slavo arriverebbe a scadenza libero di accordarsi con qualsivoglia club. Indovinate chi potrebbe farsi avanti per il suo cartellino? Ovviamente l’Inter, che in un colpo solo avrebbe il suo attaccante con l’aggiunta di un discreto danno economico portato in casa Juve come effetto collaterale…