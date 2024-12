Vuole tornare all’Inter per restarci: talento da urlo, si ispira a Dzeko

Vorrebbe trasformarsi in un nuovo Dzeko e l’Inter crede fermamente nel suo talento: la volontà del club oggi è chiara

Nelle scorse settimane si è spesso parlato della possibile uscita di un giovane talento nerazzurro: un attaccante seguito da varie squadre di Serie A e soprattutto dal Napoli di Manna e Conte. Ad alimentare queste voci è stato lo stesso agente del calciatore, rivelando che il suo assistito interessava al club azzurro e che presto sarebbe potuto arrivare un affondo per acquistarlo.

Rispetto a questa possibilità, si è anche pensato che l’agente parlasse per palesare un chiaro desiderio del giocatore di cura gli interessi. Ma a quanto pare il ragazzo non ha mai pensato al Napoli: per il futuro sogna un ritorno all’Inter, la squadra in cui è cresciuto e dove ha potuto vedere da vicino il suo mito, Edin Dzeko.

Francesco Pio Esposito non è mai abbastanza celebrato per il suo talento. A diciannove anni, il ragazzo sta dimostrando di poter fare grandi cose. Le ha già fatte a livello giovanile con l’Inter e con la maglia della Nazionale e ora si sta confermando tra i grandi, in Serie B, con la maglia dello Spezia. Il premio come miglior giovane della Serie B 2023/24 assegnatogli al Gran Galà del Calcio è solo il primo riconoscimento per un talento che potrebbe rappresentare il futuro del calcio italiano.

Dopo aver ritirato il premio, il ragazzo è stato intervistato dalla stampa e qualche giornalista malizioso gli ha subito chiesto per chi sta facendo il tifo per lo Scudetto: per l’Inter o per il Napoli? Esposito ha risposto subito che tifa Inter per lo Scudetto e il che il suo sogno da bambino è quello di giocare in Serie A con i nerazzurri. “Adesso però l’obiettivo è la promozione con lo Spezia“, ha aggiunto.

Esposito come Dzeko: “Voglio giocare con i nerazzurri“

“Ho indossato in giro per il mondo i colori nerazzurri crescendo nel settore giovanile, so quanto alto sia lì il livello e devo crescere pensando agli step da fare”, ha sottolineato il più giovane dei tre fratelli Esposito passati nelle giovanili dell’Inter. Dopodiché, il talento di Castellammare di Stabia ha parlato anche di Dzeko: “Sento spesso Baccin e Ausilio, so che mi stanno seguendo e questo è importante. Mi ispiro a Dzeko, vorrei arrivare ai suoi livelli, l’ho visto da vicino all’Inter e mi ha sempre impressionato“.

In questa stagione, ha messo insieme 12 presenze, 7 goal e un assist. Le statistiche dicono che è stato direttamente coinvolto in una rete ogni 98′. Con una conversion rate del 23%. Ha fatto benissimo anche in Nazionale, dove ha firmato già parecchie reti.

Tutti i gol di Francesco Pio Esposito ⚽🤩

Per l’Inter, le parole d’amore pronunciate da Pio Esposito sono molto importanti, specie dopo tutte le voci di un suo possibile interesse per un passaggio al Napoli. In realtà ci sono tante squadre sulla giovane punta: piace al Torino, all’Atalanta, alla Roma e alla Lazio. Ma l’Inter non lo vende. Il giovane è in prestito secco allo Spezia, e potrebbe anche continuare in Liguria per un altro anno nel caso in cui i bianconeri dovessero raggiungere la promozione. Ai nerazzurri potrebbe infatti far molto comodo lasciarlo in un ambiente in cui si trova bene per poter approcciare l’impatto decisivo con la A in un contesto ideale.