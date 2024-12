Infortunio gravissimo: Inter, si chiude subito l’affare

Un guaio fisico che cambia i piani di mercato: il club nerazzurro può chiudere subito l’operazione, i dettagli

Il 3-1 sul Parma ha confermato l’ottimo stato di forma dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri ci hanno messo un’ora a liquidare la pratica, con la squadra di Fabio Pecchia mai in grado di impensierire davvero i campioni d’Italia in carica.

Leverkusen, Lazio, Udinese, Como e Cagliari per chiudere un dicembre fino a questo momento nato sotto una stella che fa ben sperare i tifosi interisti. Nel frattempo i pensieri corrono anche alla prossima sessione di calciomercato che, tra meno di quattro settimane, riaprirà i battenti in via ufficiale.

Un mese di gennaio rovente per i colori nerazzurri, tra entrate e soprattutto uscite: la priorità di Marotta sarà quella di sfoltire la rosa che in più di un reparto presenta profili non più prioritari per Inzaghi. In difesa si sta già programmando una vera rivoluzione, più per giugno che per gennaio: si punta ad un centrale difensivo esperto e di caratura internazionale.

L’aggiornamento più importante potrebbe però riguardare il reparto avanzato. Un attacco che continua a vedere in Lautaro Martinez e Marcus Thuram i due pilastri insostituibili: tra le alternative, tuttavia, c’è grande delusione.

Addio Inter, resta in Italia: sorpresa in attacco

A gennaio può dire dire addio Marko Arnautovic. La punta austriaca a 35 anni sta vivendo un momento difficile con la maglia nerazzurra. Gioca poco ed è stato spesso e volentieri rallentato da piccoli infortuni, oltre che superato da Correa nelle gerarchie.

Già in estate si è parlato insistentemente della possibilità di una separazione tra le parti, ma il classe ’89 ha deciso di rimanere a Milano per giocarsi le sue chances. Ad oggi, però, la musica non è cambiata.

Dopo essere stato accostato al Torino in seguito all’infortunio di Zapata e al Bologna per un suggestivo ritorno, ora per l’austriaco si parla del Siviglia e proprio del Parma. Il grave infortunio accorso a Charpentier – rottura del tendine d’Achille della gamba destra – costringerà per stessa ammissione di Pecchia gli emiliani a intervenire sul mercato.

E Arnautovic potrebbe essere la soluzione ideale per la squadra gialloblù. Attaccante di grande esperienza, che in una dimensione del genere potrebbe tornare a brillare come già fatto due anni fa con la maglia del Bologna.

Se Arnautovic chiedesse di andar via, l’Inter lo lascerebbe andare dietro il pagamento di un indennizzo. Così eviterebbe di perderlo a zero, anche se poi avrebbe il ‘problema’ del sostituto. Sostituto che potrebbe essere Federico Chiesa, ammesso che il Liverpool apra a un prestito fino al termine della stagione.