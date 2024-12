L’Inter compra ‘un altro Palacios’: gioca nel Racing di Lautaro

Il blitz di Baccin in Sud America potrebbe portare i nerazzurri a piazzare diversi colpi. Fari su un altro giocatore argentino

L’Inter guarda con attenzione al campionato argentino. Dario Baccin, il vice di Ausilio, è volato in Argentina per seguire da vicino alcuni calciatori. L’obiettivo da parte della dirigenza nerazzurra è quella di individuare i profili giusti per rinforzare la squadra durante il calciomercato estivo. Le indicazioni sono molto chiare: servono giocatori giovani e futuribili.

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di Mastantuono, ma, secondo il Corriere dello Sport, non è l’unico giocatore finito nel mirino dell’Inter in ottica futura. C’è anche un difensore che potrebbe fare a caso dei nerazzurri e la trattativa potrebbe essere facilitata dal fatto che gioca nel Racing Avellaneda, club in cui è sbocciato Lautaro. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni e riflessioni. Vedremo se si affonderà il colpo oppure no.

Il rapporto tra l’Inter e l’Argentina, come sappiamo, è sempre molto forte e per questo motivo i nerazzurri sono pronti ancora a scommettere sui giocatori che magari in futuro vestiranno la maglia Albiceleste. La presenza a Milano di Lautaro e Zanetti rappresenta una carta in più da giocare per magari avere la meglio sulla concorrenza.

Calciomercato Inter: blitz in Argentina, i dettagli

Tra i diversi profili che l’Inter sta vagliando c’è anche quello di Marco Di Cesare del Racing Avellaneda. Si tratta di un difensore centrale di 22 anni che potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rinforzare il reparto centrale durante il calciomercato estivo. Un colpo simile a quello messo a segno con Palacios anche se quest’ultimo, come sappiamo, sta facendo molta fatica a trovare spazio e non si esclude una sua partenza a gennaio. Questo comunque non cambia i programmi di Viale della Liberazione che continua a seguire da vicino i talenti argentini.

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, nel mirino dell’Inter sono finiti anche altri giocatori oltre a Di Cesare. Sempre per la difesa il profilo sul taccuino di Marotta è quello di Tobias Ramirez, 18enne dell’Argentinos Juniors. Un nome che potrebbe comunque essere sondato anche magari più in là della prossima estate.

Per l’attacco, invece, le idee sono quelle di Tobias Fernandez del Velez e Gonzalo Petit del Nacional, entrambi ventenni. Ad oggi, come spiegato, siamo nel campo delle ipotesi e valutazioni. Vedremo se alla fine si affonderà il colpo oppure si andrà su altri obiettivi.