L’Inter cede subito Palacios: ecco la destinazione

L’avventura di Palacios potrebbe essere già finita all’Inter. I nerazzurri valutano una sua cessione per farlo giocare con continuità

Arrivato negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, Palacios non è ancora riuscito ancora ad esordire con la maglia dell’Inter. Nelle partite in cui Bastoni ha riposato, Inzaghi gli ha preferito Carlos Augusto, così per l’argentino si inizia a parlare addirittura di una cessione a gennaio.

Una ipotesi destinata a diventare realtà soprattutto con il rientro di Buchanan. Il canadese dovrebbe ritornare a disposizione del suo tecnico per la sfida contro la Roma. A quel punto ci sarebbe davvero pochissimo spazio per Palacios, considerato anche il fatto che l’argentino è pure fuori dalla lista Champions League. Il tecnico piacentino gli ha preferito proprio Buchanan.

Tutti fattori che portano a ragionare su un suo addio momentaneo per cercare di trovare quella continuità mancata almeno nella prima parte di stagione. Al momento si tratta di una semplice ipotesi e vedremo se nei prossimi mesi questa si trasformerà in una idea concreta.

Un inizio di stagione forse diverso da quello che si aspettava Palacios. L’arrivo a fine mercato e una condizione non ottimale hanno sicuramente condizionato un po’ la prima parte di avventura dell’argentino, ma la speranza di poter esordire c’era sempre. Inzaghi, però, non l’ha ritenuto pronto preferendogli Carlos Augusto. Ed ora la sua situazione è destinata ad essere ancora più complicata con il rientro dall’infortunio di Buchanan.

Calciomercato Inter: Palacios verso l’addio, le ultime

Per questo motivo si parla della possibilità di una sua partenza in prestito a gennaio. L’idea dell’Inter potrebbe essere quella di girarlo in un club di Serie A ‘amico’ per consentirgli un adattamento più veloce al nostro calcio e poi riportarlo in rosa la prossima estate. Ma attenzione anche all’ipotesi Germania.

Il giocatore piace da tempoe a diverse squadre tedesche ed ora potrebbero fare un nuovo tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Naturalmente l’ultima parola spetterà all’Inter e vedremo cosa succederà a gennaio.

Ma l’ipotesi di una partenza è assolutamente da prendere in considerazione. Il fatto di non essere presente in lista Champions riduce ancora di più la possibilità di esordire visto anche il rientro di Buchanan. Naturalmente ancora c’è tempo fino a gennaio e per questo motivo le cose possono cambiare. Per adesso, però, il futuro del difensore dell’argentino sembra essere molto più lontano dall’Inter.