Dimarco unico in Serie A: heatmap, grandi occasioni create e numeri da capogiro

Federico Dimarco continua a stupire con la maglia dell’Inter: le statistiche dell’esterno tra heatmap, occasioni create e assist

L’Inter di questa stagione, reduce dalla seconda stella, è stata costruita con tutta l’intenzione di mantenere lo zoccolo duro che è riuscito ad arrivare al successo l’anno prima, senza toccare quella base che ha ormai acquisito la mentalità vincente. Le entrate sono state poco e la maggior parte a parametro zero, ma i tifosi continuano a godersi calciatori di cui ormai è innamorata.

Tra questi c’è sicuramente Federico Dimarco. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ora ne è un simbolo assoluto, un tifoso professionista passato al campo grazie a un mancino splendido che si abbina alla capacità di caricare i fan nerazzurri con il megafono in mano, solo quando ce n’è davvero bisogno.

Intanto, l’esterno continua a regalare delizie sul campo e non solo grazie ai gol che tanto piacciono ai fantacalcisti, ma anche grazie a un concentrato di tecnica, tattica e imprevedibilità che con gli anni l’hanno reso uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo. Nell’ultima partita di campionato contro il Parma, ha messo a segno un gol stupendo, rientrando con un colpo di tacco mancino sul piede destro e seccando Suzuki. È una giocata individuale, ma anche il frutto di tanto lavoro.

Le heatmap di Dimarco e non solo: come gioca l’esterno dell’Inter con Inzaghi

Come potete vedere dall’heatmap in baso, Dimarco ama svolgere la fase offensiva, soprattutto in Serie A. Non a caso, sono accese di rosso anche le zone nell’area di rigore avversaria, dove spesso taglia senza palla, diventando un attaccante aggiunto. Quando è richiesto rientra, sfruttando la sua gamba e i tanti chilometri percorsi, ma di base è negli ultimi 50 metri che può diventare letale.

In questo momento, è fermo a due gol e due assist in campionato, ma sono anche altri i numeri importanti da tenere in considerazione. Ha una media di 2,1 tiri a partita, 1,34 come xG e addirittura 2,65 come xA. Sono 10 le grandi occasioni create fino a questo momento, quasi una a match. Infine, 2,4 di passaggi chiave, davvero niente male.

È chiaro che Dimarco perde un po’ nei numeri difensivi, ma l’Inter è una squadra votata a fare la partita, che sviluppa manovra fin dai difensori e ciò gli permette di restare alto in maniera sistematica. Può migliorare ancora di più il cinismo e la realizzazione delle occasioni, ma i numeri dimostrano che con queste medie può aumentare parecchio soprattutto il numero degli assist. Quale difensore in Serie A può vantare queste caratteristiche?