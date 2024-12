Inter, 20 milioni più 5 di bonus: l’offerta per strapparlo alla Juventus

Altra sfida sul mercato tra Inter e Juventus. Oltre a David, i due club si contendono anche un altro attaccante

Conto alla rovescia già iniziato per la sessione invernale di calciomercato al via tra meno di un mese. Non si prospettano rinforzi per l’Inter che dovrebbe proseguire con l’attuale organico anche nella seconda parte della stagione.

I nerazzurri restano comunque vigili sulle possibili occasioni di mercato che potrebbero coinvolgere anche alcuni calciatori destinati a svincolarsi a parametro zero a fine stagione, una condizione che permette loro di accordarsi già con i possibili nuovi club a inizio anno. In particolare, l’Inter è in corsa sia per l’attaccante del Lille, Jonathan David, che per il difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah.

Quest’ultimo, stando alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, potrebbe essere vicino all’approdo al Barcellona mentre, per David, ci sono stati contatti con l’agente Nick Mavromaras, avvistato in tribuna a San Siro in occasione del match di Champions League contro il Lipsia. Una trattativa che resta comunque complicata sia per i costi elevati tra commissioni e ingaggi quanto per la concorrenza di altri club tra i quali c’è la Juventus, anch’essa comunque in svantaggio in caso di proposte dalla Premier League.

Inter, c’è un altro obiettivo in attacco

Con le sicure cessioni di Correa e Arnautovic ai quali non sarà rinnovato il contratto in scadenza, l’Inter dovrà inevitabilmente intervenire per rinforzare un nuovo rinforzo da affiancare a Lautaro, Thuram e Taremi. A riguardo, il portale spagnolo Fichajes ha inserito l’Inter tra le possibili pretendenti di Dodi Lukebakio, attaccante belga del Siviglia, autore di 7 gol in 16 partite disputate in stagione con il club andaluso.

Per il Siviglia, un’altra stagione difficile finora. Dopo la mancata qualificazione alle coppe europea nel campionato scorso, anche quest’anno i biancorossi sono lontani dalla zona Champions a causa delle 7 sconfitte subite nelle prime 16 giornate. Lukebakio è una delle poche liete nell’annata del Siviglia e le sue prestazioni hanno attirato le attenzione di altri club che intravedono il possibile affare.

Stando a Fichajes, su Lukebakio ci sarebbero anche l’Inter e la Juventus, un interesse che intriga l’attaccante belga il quale vorrebbe tornare a misurarsi con la Champions League. La valutazione del nazionale belga si aggira sui 20 milioni, prezzo che potrebbe lievitare fino a 25 con l’aggiunta di qualche bonus.

Attaccante veloce e abile nel dribbling, Lukebakio spicca anche per la sua duttilità che gli consente di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo anche se la sua posizione è quella di ala destra. A 27 anni, per l’Inter potrebbe essere anche un innesto interessante anche nell’ottica di ringiovanimento dell’organico che OakTree vuole perseguire sul mercato.