15 milioni e ok Inter: la plusvalenza è dietro l’angolo

I nerazzurri potrebbero mettere a segno un’altra grande plusvalenza. Con 15 milioni di euro sarà addio

L’appuntamento contro la Lazio resta l’ultimo corposo ostacolo dell’Inter in questo freddo mese di dicembre. I nerazzurri affronteranno anche altre sfide, sulla carta assolutamente più abbordabili, contro Como e Cagliari. Nel frattempo la rincorsa al primo posto presieduto ora dall’Atalanta prosegue.

Sullo sfondo sempre il mercato, il tema caldissimo che è destinato a diventare rovente da qui ad una manciata di settimane. La riapertura ufficiale della sessione invernale, nel mese di gennaio, regalerà a Inzaghi soprattutto in uscita.

Certo, un nuovo attaccante in grado di completare il reparto rimane tra le priorità: prima, però, bisognerà vendere. E così Marko Arnautovic e Joaquin Correa potrebbero avere già le valigie in mano.

I due attaccanti sono in scadenza a giugno ma soprattutto l’austriaco, corteggiato in Serie A, sembrerebbe deciso a salutare la Milano nerazzurra. Torino, Parma, e Bologna in fila: i granata sembrerebbero in pole position.

Parallelamente in vista dell’estate la dirigenza di Viale della Liberazione continua a seguire profili di alto spessore, su tutti quel chiacchierato Jonathan David che non rinnoverà l’accordo in scadenza con il Lille e che rimane tra i preferiti di Marotta, a parametro zero. Intanto, però, si fa strada una nuova potenziale plusvalenza per il club di Oaktree.

Inter, già se ne va: plusvalenza di Marotta

L’attenzione ai conti da parte di Beppe Marotta rimane massima. E così, in ottica estate 2025, qualcosa di grosso in uscita si starebbe già muovendo. Uno degli ultimi big ad aver varcato la soglia di Appiano Gentile potrebbe avere virtualmente già le valigie in mano.

Parliamo di Mehdi Taremi, attaccante arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo anni importanti con la maglia del Porto. Il suo impatto nel mondo nerazzurro non è stato così esaltante, il 32enne iraniano non ha convinto a pieno Simone Inzaghi e ora potrebbe già dire addio all’Inter.

Un’eventualità che in pochi, fino a qualche tempo fa, avrebbero potuto immaginare. Ma se arrivasse nei mesi estivi una proposta per il cartellino di Taremi da almeno 15 milioni di euro, allora la dirigenza di Viale della Liberazione non avrebbe alcun dubbio.

L’ex Porto regalarebbe una plusvalenza non da poco al club di Oaktree – una delle tante infiocchettate magistralmente da Marotta – alleggerendo il monte ingaggi di uno stipendio comunque corposo, da 3 milioni di euro netti all’anno fino al 2027.

In questo primo scorcio di stagione il classe ’92 ha racimolato 16 presenze con 717′ in campo, segnando tuttavia solo 1 gol e firmando 3 assist vincenti per i compagni.