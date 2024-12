Disperazione Inzaghi: affare ‘già chiuso’ con l’Atalanta

Preoccupano le condizioni del difensore ancora fermo ai box per infortunio, mentre crescono le possibilità per un intervento dell’Inter sul mercato in via del tutto eccezionale. Piace un talento dell’Atalanta, scenario complicatissimo

Ad una manciata di giorni di distanza dalla sconfitta rimediata contro il Bayer Leverkusen alla BayArena in Champions League, in casa Inter si respira un’aria tutto sommato serena.

Tutto il gruppo alle dipendenze di Simone Inzaghi è infatti proiettato alla prossima sfida di campionato con la Lazio, certamente non decisiva per le sorti del campionato ma comunque importante per definire al meglio le prime posizioni della classifica di Serie A.

Nell’attesa di conoscere l’assetto finale che verrà proposto dal tecnico piacentino ed il resto del suo staff per contrastare l’avanzata degli avversari del collega Baroni all’Olimpico di Roma, Inzaghi resta tuttavia vigile in merito alle condizioni fisiche recenti di Francesco Acerbi.

Dalla Pinetina filtrano infatti sensazioni contrastanti, legate probabilmente ad una possibile ricaduta accusata dall’esperto difensore centrale – grande ex della prossima partita – negli scorsi giorni, proprio quando tutti gli indizi avevano fatto presagire ad un suo rientro piuttosto in gruppo.

Verosimilmente Acerbi dovrebbe saltare anche la prossima trasferta e questo accresce la preoccupazione all’interno di un reparto difensivo già attanagliato da altre problematiche, vedi il sovra-impiego di Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni; senza neppure tralasciare gli altri assenti dell’ultima uscita internazionale come Benjamin Pavard e Denzel Dumfries. Per questo motivo, in contrasto con le dichiarazioni fatte da Giuseppe Marotta diversi giorni fa, l’Inter potrebbe esser costretta ad intervenire nel corso della sessione invernale di mercato in via del tutto emergenziale per sopperire alle fragilità di Acerbi in difesa.

Hien piace all’Inter, blocco dell’Atalanta o 40 milioni subito

Fra i nomi presi in rassegna da Piero Ausilio e Dario Baccin è spuntato nelle ultime settimane quello di Jaka Bijol, sebbene l’Udinese sia piuttosto restia a liberarsi di un calciatore tanto importante a stagione in corso. Ogni discorso, dunque, potrebbe riprendere soltanto in prossimità della fine del campionato.

L’alternativa verrebbe data dallo svedese Isak Hien, oggi in forze all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il calciatore sta andando incontro ad una costante crescita prestazionale e questo spingerà il club proprietario del suo cartellino a gestire con intelligenza ogni possibile assalto sul mercato.

Servirebbero almeno 40 milioni per strapparlo ai bergamaschi a gennaio, senza sconti riservati a vicini di casa: troppi al momento per un’Inter che punta, come noto, ad assottigliare le proprie uscite finanziarie. Per i nerazzurri si può già parlare di ‘affare chiuso’, anche in virtù del fatto che sul profilo di Hien vi sono gli occhi di altre big internazionali, come nel caso del PSG.