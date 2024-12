7 milioni sul piatto: Inzaghi ha chiesto il suo pupillo alla dirigenza

Il tecnico potrebbe essere accontentato sul mercato da Marotta e Ausilio. Ecco tutti i dettagli

Il campo sta confermando la forza dell’Inter di Simone Inzaghi che, a questo punto della stagione, resta in prima fila per vincere tutto. Scudetto, Champions e Coppa Italia, senza dimenticare il Mondiale per club che andrà in scena il prossimo giugno. Nel frattempo, però, cominciano a farsi insistenti le voci di mercato.

Sotto l’albero di Natale diverse potenziali novità per Inzaghi che ha mostrato, come consueto, grande duttilità nelle scelte settimana dopo settimana. Nonostante infortuni e alcune lacune evidenti che andranno certamente colmate il prima possibile, l’Inter è tra le squadre più forti d’Europa.

In attacco sembrano ormai essere contate le ore per Marko Arnautovic, il quale potrebbe dire addio ai colori nerazzurri nel mese di gennaio. Si fa sempre più probabile la pista Torino, squadra nella quale l’austriaco troverebbe grande spazio ‘grazie’ all’infortunio che terrà Zapata in infermeria fino a fine stagione.

D’altro canto anche il centrocampo rischia di perdere una pedina preziosa come Kristjan Asllani che – davanti ad un’offerta da almeno 18 milioni di euro – potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Per lui, però, parliamo di estare prossima.

A proposto di vice Calhanoglu, sono diversi i nomi cerchiati in rosso da Marotta. Occhio però al pupillo del tecnico di Piacenza, che può arrivare per appena 7 milioni di euro.

Inter, colpo in Serie A: ecco il fedelissimo di Inzaghi

Ci sono nomi, nel calciomercato, che ciclicamente tornano di moda. Piste più o meno sempre calde e per l’Inter – soprattutto per Simone Inzaghi, a dir la verità – una in particolare porterebbe al nome di Manuel Lazzari, considerato non più incedibile dalla Lazio.

31 anni, in scadenza il 30 giugno 2027 con il club di Lotito, Lazzari potrebbe decidere di salutare la Capitale per trasferirsi agli ordini del tecnico col quale ha sicuramente reso meglio in carriera. Inzaghi lo conosce benissimo e sa bene come il classe ’93 sarebbe in grado di agire con efficacia sulla fascia destra dei nerazzurri.

Una fascia che vede il 35enne Darmian spesso e volentieri in difficoltà. E nonostante il recente rinnovo di Dumfries fino al 2028 – non è da escludere una sua partenza a giugno – il pupillo di Inzaghi rischia di diventare il primo affare nerazzurro dell’anno nuovo.

7 milioni di euro per il cartellino di Lazzari l’offerta che l’Inter metterebbe sul piatto e alla quale la Lazio non direbbe no. Lato stipendio, poi, non vi sarebbero problemi: il terzino attualmente guadagna 1,7 milioni a stagione in biancoceleste e verosimilmente il suo ingaggio rimarrebbe quasi immutato nella Milano nerazzurra.