Lazio-Inter, Inzaghi si toglie qualche sassolino: “Come a Leverkusen…”

Ecco le parole di Simone Inzaghi al termine di Lazio-Inter: l’allenatore nerazzurro analizza la goleada all’Olimpico

Non era preventivabile segnare 6 goal a una delle squadre più in forma del campionato. L’Inter si è subito rialzata dopo la sconfitta in Champions contro il Bayer Leverkusen per mandare un segnale all’Atalanta e al Napoli: i nerazzurri sono ancora la squadra da battere.

Simone Inzaghi riesce a guidare una squadra capace di segnare 6 reti una più spettacolare dell’altra, con 6 giocatori diversi, a soffrire in avvio e poi a straripare nel finale. Tutti brillano, tranne Lautaro. Il mister nerazzurro deve preoccuparsi solo della sostituzione precauzionale per Nicolò Barella al 74′ di per una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra e di Dimarco all’82’ per crampi.

Inzaghi ha esordito ai microfoni di DAZN ricordando che molti stavano probabilmente aspettando che l’Inter perdesse ancora. “C’era tanta gente che non vedeva l’ora che inciampassimo come a Leverkusen. Ed è stato detto tanto… Ma per fortuna i miei ragazzi ascoltano poco e pedalano tanto”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro.

“Siamo una grande squadra, l’ho sempre detto“, ha continuato Inzaghi. “Mi piace questa squadra che non molla. Meritano tutti di giocare, perché siamo un grande gruppo“.

“La cosa che mi rende più orgoglioso è quello che hanno messo i miei giocatori in campo: un impegno folle. E io lo chiedo sempre, e loro, giocando a questi ritmi, lo dimostrano sempre. Cambio più possibile perché tutti meritano di giocare“, ha ribadito il mister.

Inzaghi spiega la roboante vittoria dell’Inter sulla Lazio: “Ecco perché ho tolto Bisseck“

“Se siamo o no forti, lo dirà poi il campo. Noi l’abbiamo preparata bene sapendo di dover affrontare un avversario forte come la Lazio. Finora in campionato abbiamo avuto grande continuità, non perdiamo da settembre… ma le altre vanno altrettanto. Siamo da tempo senza Pavard e Acerbi. Bisseck oggi ha fatto un gran primo tempo, però…”

“Avevo troppi ammoniti“, ha spiegato l’allenatore, giustificando così l’ingresso di Darmian, anche lui protagonista di una buona gara. Poi Inzaghi ha voluto lodare anche de Vrij: “Stefan sta avendo una grande continuità, sta dando una grossissima mano“.

L’allenatore, in conferenza stampa, ha poi aggiornato sulla situazione di Barella. “Sembra che Nicolò abbia avuto solo un affaticamento: i dottori sono tranquillissimi. Quindi non dovrebbe essere niente di particolare“. Infine Inzaghi ha voluto anche consolare Lautaro, ancora a secco contro la Lazio: “Se il goal non arriva, arriverà presto: anche stasera il Toro ha fatto una grande partita. Era felicissimo nello spogliatoio. Gioca per la squadra“.

“Sicuramente giocherà Martinez in porta in Coppa Italia. Avrei dovuto dargli spazio prima. Non è semplice fare il portiere all’Inter, sono stato tentato tante volte. Lo abbiamo voluto tutti all’Inter. Sicuramente mostrerà il suo valore”, ha concluso il tecnico nerazzurro.