Il ‘sogno’ di Inzaghi per l’attacco: è il miglior calciatore africano dell’anno

Fresco della meritata premiazione da parte della confederazione africana, l’attaccante stuzzica l’interesse di Inzaghi per il reparto offensivo dell’Inter

A seguito di una stagione che per la prima volta dopo un decennio abbondante non ha visto protagonisti assoluti né Leo Messi né Cristiano Ronaldo coi rispettivi club, grandi esclusi dalla cerimonia di premiazione dedicata al Pallone d’Oro di Football France, ad averla spuntata è stato lo spagnolo Rodri nonostante le tante polemiche.

Molti avevano immaginato, anzi erano praticamente convinti, che il prestigioso premio al miglior calciatore del mondo potesse infatti andare nelle mani del brasiliano Vinicius Jr. Eppure, ciò che è accaduto sul palco del Théâtre du Châtelet di Parigi lo scorso 28 ottobre è ormai acqua passata.

Perché proprio nelle scorse ore è stato svelato il nome di un altro grande campione in ascesa, meritevole della vincita del premio come miglior calciatore africano dell’annata: Ademola Lookman. Fino ad un paio di anni fa l’attaccante nigeriano non era poi tanto conosciuto agli occhi degli appassionati europei, avendo trascorso un paio di annate in prestito a cavallo fra Fulham e Leicester City. Dopo poco, però, tutto è cambiato.

Lookman sul tetto di Europa ed Africa, per l’Atalanta vale oro

L’Atalanta ha fiutato l’affare e sotto la guida di Gian Piero Gasperini, all’interno di uno schema ormai rodato ed estremamente efficiente dal punto di vista realizzativo, Lookman ha trovato un’ambiente perfetto per poter crescere ed affinare le proprie abilità.

Tanto da esser diventato nel giro di pochi mesi a sua volta una macchina da gol incredibile, pienamente operativa nella magica finale di Europa League vinta ai danni del Bayer Leverkusen delle meraviglie di Xabi Alonso.

Da quel momento in poi, sino alle ultime partite disputate in Serie A in questa stagione corrente, il nigeriano sembra non volersi più fermare. Questo non soltanto permette all’Atalanta di stagliarsi al primo posto in classifica, avvicinandosi sempre più all’identificativo di Campione d’Inverno, ma crea terreno fertile per eventuali discorsi di mercato a costi di gestione elevati.

Lookman incanta Inzaghi, ma l’Inter frena l’entusiasmo

Lookman viene infatti valutato almeno 60 milioni di euro, troppi per una delle tante estimatrici come l’Inter di Simone Inzaghi.

In virtù delle sue recenti prestazioni, il tecnico piacentino lo avrebbe inserito in una sorta di lista dei desideri dalla quale sarebbe tuttavia molto difficile attingere. I nerazzurri, come noto, non dispongono infatti delle carte economiche utili a soddisfare le richieste dell’Atalanta in caso di potenziale cessione.

A meno di alcune sorprese che potrebbero stravolgere l’intero reparto offensivo in quel di Viale della Liberazione, con i due nodi dati da Marko Arnautovic e Joaquin Correa ancora da sciogliere.