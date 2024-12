Lazio-Inter, la mossa azzeccata da Inzaghi: lo ha strapazzato

La vittoria dei nerazzurri in casa della Lazio porta la firma del tecnico piacentino. La sua scelta che ha frenato l’undici di Baroni

La maniacalità con cui Inzaghi prepara le partite la conosciamo tutti e anche contro l’ex Lazio il tecnico si è rivelato decisivo. In questa prima parte di stagione non sono mancate le critiche per qualche scelta sbagliata, ma l’allenatore piacentino ha proseguito sempre per la sua strada e i risultati stanno iniziando ad arrivare.

Ovviamente nessuno si sarebbe aspettato una vittoria così netta in casa dei biancocelesti. Gli uomini di Baroni stavano attraversando un ottimo momento di forma e per molti era forse lo scoglio più duro di questa parte di campionato.

Lazio-Inter, 60 minuti di dominio totale della squadra di Inzaghi

La prestazione degli uomini di Inzaghi, però, è stata perfetta. A parte la prima mezz’ora dove gli avversari avrebbero forse meritato qualcosa in più, gli ultimi 60 minuti i nerazzurri hanno completamente dominato e le sei reti messe a segno sono la testimonianza dell’andamento della sfida. E il merito di questa vittoria è sicuramente di Inzaghi. Il tecnico con una semplice mossa ha messo in grossa crisi Zaccagni e compagni.

Lo avevamo svelato anche nei giorni scorsi: la sfida si sarebbe decisa sulle fasce. L’importanza di Dimarco sul lato sinistro nerazzurro ormai la conosciamo tutti e anche ieri è stato decisivo con un gol e un assist. Ma l’arma in più dell’Inter all’Olimpico è stata sicuramente Denzel Dumfries.

Lazio-Inter: Dumfries per ‘frenare’ Nuno Tavares, la grande mossa di Inzaghi

La presenza di un giocatore fisico come Nuno Tavares ha portato Inzaghi a scegliere l’olandese e non Darmian. E alla fine la mossa del tecnico piacentino è stata assolutamente premiata. Dumfries è riuscito a tenere sempre a distanza dalla zona pericolo il portoghese e questo ha consentito di disinnescare forse l’uomo più pericoloso della squadra di Baroni. Non solo: le abilità offensive del numero uno hanno messo completamente in difficoltà l’olandese.

E il gol dello 0-4 ne è la dimostrazione. Cross dalla sinistra di Bastoni e colpo di testa vincente di Dumfries con Nuno Tavares che non ha provato nemmeno ad intervenire. Insomma, una nuova prestazione importante dell’olandese.

I numeri di Dumfries

Un gol e un assist per Dumfries all’Olimpico. Ma i dati di Opta esaltano ancora di più le prestazioni dell’olandese con la maglia dell’Inter: nelle ultime due stagioni ha messo a referto in Serie A sette rete. Una cifra che lo porta ad essere il secondo difensore ad avere trovato il maggior numero di marcatore nel periodo citato in precedenza. Meglio di lui solamente il compagno di squadra Dimarco.