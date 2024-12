L’Inter gioca in 10: cosa succede a Lautaro, emerge un dato terribile

Prima parte di stagione allarmante per l’argentino. I numeri parlano chiaro e confermano un momento non facile per il capitano nerazzurro

Un inizio di stagione complicato per Lautaro. Il giocatore aveva messo in conto di poter avere delle difficoltà a causa del ritiro estivo saltato, ma mai si sarebbe aspettato di arrivare a dicembre con numeri simili e, soprattutto, con prestazioni non all’altezza del suo livello. Anche contro la Lazio il capitano nerazzurro è stato autore di una prova insufficiente. L’impegno non è mai mancato, a differenza della condizione atletica.

Una assenza che per il momento l’Inter non sta pagando anche per la grande stagione di Thuram oltre che i gol che stanno arrivando anche dai centrocampisti e difensori. Ma Inzaghi spera di poter recuperare il prima possibile il suo capitano per poter avere un’arma in più da gennaio in poi. Ora ci sono 15 giorni dove Lautaro avrà quasi certamente una settimana piena di allenamento e questo dovrebbe consentirgli di tornare ad essere il giocatore che tutti noi conosciamo.

Lazio-Inter, un’altra serata storta per Lautaro

Il 6-0 in casa della Lazio è un risultato tondo e in parte inaspettato. 60 minuti giocati alla perfezione da parte dei nerazzurri dopo una prima mezz’ora dove hanno concesso qualcosa di troppo agli avversari. Se andiamo ad analizzare le singole prestazioni, quella di Lautaro è stata sempre la solita. Grande impegno e sacrificio per la squadra, ma poche occasioni e un appuntamento con il gol ancora rimandato.

Inter: Lautaro in difficoltà, i numeri parlano chiaro

A confermare le difficoltà di Lautaro ci sono anche i numeri. Ad oggi sono 6 i gol messi a segno dall’argentino, undici in meno rispetto alla scorsa stagione. Mentre il dato degli assist è lo stesso (4). Una mancanza che l’Inter è riuscita a colmare grazie anche all’apporto dei centrocampisti e una prima parte di stagione di assoluto livello da parte di Thuram. Ora, però, Inzaghi spera di poter al più presto contare sulle reti del suo capitano. La fiducia del tecnico nei confronti dell’argentino resta intatta nonostante il periodo complicato e questo potrebbe rappresentare l’arma in più per recuperare il giocatore il prima possibile.

“Lautaro ha fatto una grande gara, come se avesse segnato – le parole del tecnico subito dopo la gara contro la Lazio – nello spogliatoio era molto felice. Sono certo che anche lui riuscirà a togliersi qualche soddisfazione. Deve continuare a lavorare in questo modo“.

Lautaro e la ricerca del gol perduto

La partita contro la Lazio ha rinviato ancora una volta l’appuntamento con il gol. La rete manca dall’ormai lontano 3 novembre contro il Venezia ed ora, a parte la sfida di Coppa Italia, sono solamente due le occasioni per sbloccarsi in questo 2024 e non rimandare l’appuntamento al nuovo anno.