DIRETTA Lazio-Inter: Inzaghi con l’11 migliore, Baroni si gioca la ‘carta’ Pedro | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano la Lazio di Baroni nella 16esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita alla Lazio a Roma nel monday night che chiude la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni reduci dagli impegni infrasettimanali nelle coppe europee che sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono voltare pagina dopo la sconfitta in extremis in Champions League contro il Bayer Leverkusen che ha rimesso in discussione la qualificazione diretta agli ottavi di finale. L’obiettivo è quello di conquistare la terza vittoria di fila in campo nazionale dopo quelle contro Verona e Parma per prepararsi al meglio al match di Coppa Italia contro l’Udinese di giovedì prossimo. Per i biancocelesti di Marco Baroni, che invece vengono dalla vittoria in Europa League contro l’Ajax, si tratta della possibilità di centrare il terzo successo consecutivo considerando i due contro il Napoli.

La partita sarà visibile, così come in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn eccezionalmente in chiaro. Nella passata stagione, su questo stesso campo, i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti siglate da Lautaro Martinez e da Thuram. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-INTER

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Chiffi di Padova