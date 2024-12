Tifosi con le mani tra i capelli per Thuram: l’Inter non può nulla

Si torna a tremare per il futuro del nazionale francese, che potrebbe essere presto lontano dalla Milano nerazzurra



Alle spalle la trasferta di Roma contro la Lazio, per l’Inter di Simone Inzaghi si prospettano settimane di fuoco, nelle quali sarà fondamentale dare continuità ai buoni risultati. Como, Cagliari, Venezia e Bologna: il tecnico piacentino si aspetta dodici punti, per provare a piazzarsi al primo posto e rimanervi, fino a fine stagione.

Tentare di tenersi stretto sul petto il tricolore è in questo momento un dovere. Così come coltivare il sogno Champions League, decisamente più complicato. Ma questa Inter le possibilità le ha eccome, con una rosa davvero competitiva in ogni reparto e che da tempo può contare su uno dei bomber più forti e ricercati d’Europa. Marcus Thuram, in quest’anno e mezzo di Inter, ha fatto innamorare tutti.

Una trattativa mai veramente in discussione – nonostante i tentativi del Milan – per convincere il figlio di Lilian a vestirsi di nerazzurro. È bastato poco e il miracolo – l’ennesimo – di Marotta si è avverato: a zero l’ex Borussia Monchengladbach è stato un affare tra i più azzeccati degli ultimi anni.

Thuram, offerta folle: ora Inzaghi trema

Questo, però, significa anche attirare sul classe ’97 le attenzione di diversi top club pronti a fare follie per strapparlo all’Inter: uno su tutti, il PSG. Il club di Al-Khelaifi non ha mai nascosto la sua necessità di ricercare un attaccante di spessore, soprattutto dopo l’addio di Mbappe.

Così il nome di Thuram è diventato, in breve tempo, tra i preferiti della dirigenza transalpina. E la musica non è affatto cambiata. Anzi. Sono infatti settimane che le sirene francesi suonano come una minaccia costante per la società nerazzurra, che alla cessione di Thuram se potesse non penserebbe minimamente. Certo, l’idea di una succosa plusvalenza nei mesi estivi non può non intrigare un club sempre molto attento all’autosostenibilità economica e ai conti.

A maggior ragione se si trattasse di sacrificare una sola pedina per così tanti soldi. Marcus, d’altro canto, non ha mai dato segnali di ‘cedimento’: è molto legato all’Inter e grato per aver puntato su di lui.

PSG show, ecco Thuram: le cifre dell’affare

Marcus Thuram al PSG è dunque un’ipotesi decisamente concreta. Ecco perché a fine stagione – ad appena due anni dalla firma del figlio d’arte coi nerazzurri – potrebbe consumarsi un doloroso ma preziosissimo addio. La dirigenza transalpina ha già in mente una cifra.

85 milioni di euro sul piatto – esattamente la cifra che corrisponde alla clausola rescissoria presente nel contratto firmato dall’attaccante con l’Inter e valido fino al 30 giugno 2028 – e Thuram potrebbe dire addio per sempre ai colori nerazzurri.

Un’eventualità che dalla Francia stanno insistendo nel confermare, settimana dopo settimana, e che spaventa non poco Inzaghi. Marotta già da mesi, d’altro canto, sta sondando il terreno per diversi grandi attaccanti, David in testa.