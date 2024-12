Arriva al posto di Acerbi: già tesserato il sostituto

Acerbi è ancora fermo, e de Vrij è chiamato agli straordinari: l’Inter non pensa alla soluzione interna puntando su un tesserato

Non ci sono notizie troppo confortati sul percorso di recupero dall’infortunio di Francesco Acerbi. L’ex Lazio, che si sperava di poter recuperare in vista dell’impegno di Coppa Italia contro l’Udinese, dovrà stare fermo ancora qualche tempo ai box. Punterà a rimettersi a disposizione per seguire la squadra a Riad, per la Supercoppa. Ma non è scontato che ce la faccia.

A questo punto non è neppure escluso che il mercato di gennaio potrebbe vedere l’Inter protagonista per un rinforzo in difesa. Ne scrive oggi TuttoSport, che insiste sulla preoccupazione di dirigenti e staff tecnico rispetto alla situazione fisica di Francesco Acerbi.

Secondo il quotidiano torinese, a viale della Liberazione credono comunque che presto Acerbi tornerà a disposizione e che riuscirà ancora a dimostrare il suo valore. Al tempo stesso, è però impossibile ignorare che in questa stagione il quasi trentottenne ha già subito due infortuni muscolari ed è stato dunque più tempo in infermeria che in campo.

Simone Inzaghi, qualche settimana fa, aveva confermato le parole del presidente Marotta, spiegando che l’Inter avrebbe fatto fronte all’assenza di Acerbi continuando a sfruttare la rosa già a disposizione. In tal senso, l’allenatore dell’Inter aveva stilato una sorta di elenco di possibili sostituti.

Post-Acerbi: già tesserato il sostituto del possibile nuovo colpo dell’Inter

Alle spalle di de Vrij, prima scelta per occupare la posizione lasciata vacante da Acerbi, dovrebbe esserci Bastoni (il cui posto sul centro-sinistra potrebbe essere occupato da Carlos Augusto o Bisseck). L’altro tesserato utile a giocare al posto di Acerbi potrebbe poi essere Bisseck.

Lato mercato, il giocatore che più piace ai nerazzurri in questo momento è Jaka Bijol dell’Udinese: fisicamente e tecnicamente, lo sloveno potrebbe occupare senza troppo affanno il ruolo di vice Acerbi. Da un punto di vista strategico, la situazione non appare troppo insidiosa. L’Inter sa che l’Udinese non considera più il classe 1999 ex CSKA Mosca come un incedibile.

I bianconeri devono preoccuparsi infatti di liberare un posto al già tesserato Solot. E chissà che, già domani sera, come immagine TuttoSport, non si possa iniziare a parlare tra i club in occasione della gara di Coppa Italia.

Le scelte del Napoli e della Juve

A poter rovinare un possibile piano per l’acquisto dello sloveno è la concorrenza. Anche Napoli e Juventus vogliono infatti acquistare un centrale a gennaio. Giuntoli sembra più orientato a muoversi per l’acquisto di un giocatore in prestito, e per questo potrebbe essere costretto a guardare all’estero. De Laurentiis e Manna, invece, seguiranno le indicazioni di Antonio Conte.

Dopo l’infortunio subito nei giorni scorsi da Alessandro Buongiorno (l’ex Toro ha rimediato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari e starà dunque fermo almeno un mese e mezzo), l’allenatore leccese, che già chiedeva un rinforzo per la difesa, ora pretenderà un pezzo pregiato.

Quindi, i partenopei potrebbero battagliare con la Juve per Jakub Kiwior (anche se sull’ex Spezia l’Arsenal non ha mai aperto a una cessione a gennaio) e con l’Inter per Bijol. Qualcosa nei piani del Napoli potrebbe però essere cambiato proprio dopo la sfida contro l’Udinese dei giorni scorsi… Lo sloveno non ha disputato una buona partita, e Conte, dopo averlo visto da vicino, potrebbe aver già deciso di scartarlo.

Quanto all’Inter, sappiamo che Oaktree non ha ancora dato l’ok per degli investimenti a gennaio. Bijol piace, ma più come nome da poter sondare a giugno. Il centrale del club friulano finirà però a chi prima offrirà all’Udinese circa 20 milioni. Per ora la linea a viale della Liberazione è ancora quella di sostituire Acerbi con un tesserato.