Asllani e Frattesi ceduti a cifre folli: ecco i nomi dei sostituti

L’Inter potrebbe privarsi di Asllani e Frattesi a cifre decisamente alte: circolano già i nomi dei sostituti in nerazzurro

La squadra di Simone Inzaghi sta girando al meglio e sembra arrivata al top della forma in un momento decisivo della stagione, il giro di boa prima del nuovo anno. Il gruppo, infatti, ha reagito alla sconfitta contro il Bayer Leverkusen con un roboante 0-6 inflitto alla Lazio, un risultato pesantissimo che ha scritto la storia.

La dirigenza, però, deve programmare anche il futuro e un occhio va inevitabilmente anche a chi ha giocato meno, o meglio a chi non può essere considerato un titolarissimo di questa squadra. Attenzione soprattutto al centrocampo, dove diverse cose potrebbero cambiare.

Kristjan Asllani non ha sempre reso al meglio quando chiamato in causa, nonostante la società e lo staff tecnico ci puntino davvero forte. Per Davide Frattesi il discorso è un po’ diverso: è uno dei calciatori più importanti nelle rotazioni, ma il suo rendimento è molto più alto a gara in corso che dal primo minuto. Per entrambi, Marotta e Ausilio potrebbero valutare la cessione, ma solo a cifre molto alte. L’ex Empoli potrebbe partire con una valutazione sui 30 milioni, per Frattesi si va oltre i 40.

I sostituti di Asllani e Frattesi all’Inter: Nico Paz è il primo della lista

In occasione della partita tra Como e Roma, Javier Zanetti era allo stadio e in molti hanno sottolineato che avrà avuto un occhio di riguardo per il talento di Nico Paz, uno dei nomi sottolineati da tempo sui taccuini dell’Inter. L’argentino è un profilo di grande qualità, che potrebbe essere impostato come mezzala di centrocampo, capace di creare la superiorità numerica. D’altronde, i nerazzurri cercano un talento del genere da quando è andata a monte la trattativa per Samardzic.

Occhio, però, anche a Adrian Bernabé. Il regista, adattabile anche come mezzala, ha iniziato alla grande la stagione con il Parma, mostrando le qualità per cui l’Inter lo segue con grande attenzione fin da quando giocava in Serie B. In realtà, non sarebbe un profilo alternativo a quello di Nico Paz, ma i due potrebbero arrivare anche insieme.

Se l’Inter dovesse cedere Asllani e Frattesi, si ritroverebbe un bottino enorme da reinvestire e potrebbe farlo proprio per due nomi dalle qualità enormi, che si stanno già mettendo alla prova in Serie A. Insomma, quasi operazioni a botta sicura.