Calciomercato, si allontana dall’Inter: raggiunge Icardi al Galatasaray

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter potrebbe prendere la strada turca: il club giallorosso fa il pieno di ex giocatori della Serie A

Qualcosa, forse più di semplici indiscrezioni che comunque circolano da settimane e che trovano riscontro anche presso fonti estere, c’è. Altrimenti due noti giornalisti dell’universo Napoli – Walter De Maggio e Umberto Chiariello – non avrebbero litigato fino ad arrivare a minacciare cause in tribunale perché il secondo avrebbe smentito la voce di mercato lanciata dal primo su un pressing dell’Inter per il giocatore partenopeo.

Qualcosa di vero, dicevamo, c’è eccome. Altrimenti Alex Meret avrebbe già rinnovato il suo contratto in scadenza coi partenopei il prossimo 30 giugno. Vero è che le ultime indiscrezioni che filtrano dagli uffici del patron De Laurentiis raccontano di un sostanziale avvicinamento tra le parti, ma resta il fatto che il portiere è di fatto a poche settimane da potersi legittimamente accordare con chi voglia. Firmando un pre-contratto da rendere ufficiale il 1 luglio 2025.

Già il solo fatto, poi, che si tratti di un calciatore di un certo status prossimo a diventare free agent, automaticamente pone il club nerazzurro nella griglia della squadre favorite per il suo acquisto. Se a ciò aggiungiamo anche la non ancora definita questione dei portieri del futuro in casa Inter, ecco lì che l’estremo difensore friulano sembra incarnare alla perfezione il prossimo colpo gratis dell’ineffabile Marotta.

Meret, irrompe il Galatasaray: Inter sorpresa

Attenzione però, perché non abbiamo citato a caso la stampa estera per dare credito alle ultime rivelazioni sul possibile futuro del titolare del Napoli nelle ultime stagioni. Direttamente dalla Turchia infatti, un noto giornalista di respiro internazionale ha lancoato una vera e propria bomba.

Ekrem Konur, già collaboratore di ESPN e della BBC, riferisce infatti del forte interesse del Galatasaray nei confronti del classe ’97.

L’ambizioso club giallorosso, salito alla ribalta nelle ultime ore per l’improvviso ma deciso pressing su Paulo Dybala (l’argentino potrebbe lasciare la Roma già a gennaio per raggiungere i campioni con un lungo trascorso in Serie A) sembra voler fare sul serio per il portiere nativo di Udine.

Meret addio, Marotta ha una sola possibilità

Considerando la nota reticenza di De Laurentiis a cedere i suoi calciatori a dirette rivali del campionato, le speranze di Marotta sono affidate solamente alla possibilità che Meret decida di arrivare al 30 giugno libero da vincoli. Per quello che riguarda gennaio invece, solo il club turco, che comunque dovrebbe sborsare una cifra vicina ai 12 milioni, potrebbe avere qualche chances di strappare il calciatore al Napoli.