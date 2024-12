Cosa è successo a Barella e quante partite salta: il piano di recupero dell’Inter

Infortunio rimediato dal centrocampista nerazzurro nello scorso match di campionato vinto dall’Inter contro la Lazio. Domani ulteriori valutazioni, Inzaghi corre ai ripari

Le goleade non si dimenticano mai, specie se rifilate a dirette concorrenti al titolo o potenziali pretendenti d’alta classifica. Proprio come accaduto nella passata cornice serale del lunedì all’Olimpico, fra Inter e Lazio.

I nerazzurri hanno espugnato uno degli stadi più caldi d’Italia grazie ad una prestazione maiuscola e sei reti fantastiche, impreziosite dal contributo elitario di Nicolò Barella. La mezz’ala sarda ha travolto i biancocelesti con una conclusione dalla distanza praticamente perfetta, impossibile da parare per l’incolpevole Provedel.

Ciononostante, un dettaglio ha macchiato in negativo la sua presenza. Un infortunio, giunto intorno al 74′ del secondo tempo, che lo ha costretto a fermare la propria corsa in campo e richiedere una sostituzione forzata. Le prime occhiate d’intesa con Simone Inzaghi hanno da subito distolto la forte preoccupazione, legata al fatto che potesse trattarsi di qualcosa di serio dal punto vista muscolare.

Nulla di preoccupante per Barella, domani gli accertamenti

All’indomani della super-sfida, lo staff medico dell’Inter ha potuto appurare un semplice affaticamento, non meritevole di ulteriori accertamenti immediati. Questi tuttavia dovrebbero esser svolti nel corso della giornata di domani, in via del tutto preventiva.

Come logico pensare, dunque, Barella non prenderà parte all’incontro di Coppa Italia in programma nella serata di domani con l’Udinese. Per l’occasione, Inzaghi sarebbe comunque intenzionato ad attuare un turnover massivo in quasi tutti i reparti.

Il centrocampista dovrebbe lasciare il posto a Davide Frattesi, il quale verrà affiancato da Piotr Zielinski ed uno fra Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani in cabina di regia. Sia Stefan de Vrij che Yann Sommer resteranno a riposo, come nel caso di Denzel Dumfries e Federico Dimarco. In cambio figureranno Tajon Buchanan e Carlos Augusto sulle corsie esterne. In attacco dovrebbero invece fare il proprio ingresso dal primo minuto Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Josep Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos; Taremi, Arnautovic

Non solo Udinese, possibile riposo per Barella in campionato

Sebbene non sia nulla di preoccupante e l’allarme sia del tutto rientrato, è verosimile che Barella non venga impiegato da Inzaghi neppure in occasione della prossima sfida di campionato contro il Como.

La ragione è semplice: si cercherà di assistere il pieno recupero della condizione fisica del calciatore, così da evitare possibili ricadute o peggioramenti. Diversamente, potrebbe fare rientro in campo già a seguito della breve sosta natalizia per sfidare il Cagliari.