Inzaghi schiera subito il nuovo Bisseck: plusvalenza da 30 milioni

Simone Inzaghi pensa già al futuro ed è pronto a schierare il nuovo Bisseck: può mettere a segno una plusvalenza da più di 30 milioni

Il presente dell’Inter è fatto dallo zoccolo duro della squadra, che continua a non deludere e ha dimostrato tutta la sua forza anche nello 0-6 tennistico rifilato alla Lazio. Il futuro, però, sarà composto dai più giovani che hanno la possibilità di crescere in un contesto vincente e piuttosto prolifico come quello nerazzurro, sperando che anche questa stagione termini con qualche trofeo.

Le premesse ci sono tutte per come sta continuando a lavorare Simone Inzaghi e per quello che sta facendo la squadra in Italia e in Europa. Ora inizierà anche la Coppa Italia e c’è solo una certezza: voler arrivare fino alla fine in una competizione snobbata da molti, ma in cui il tecnico ex Lazio ha dimostrato di essere un assoluto specialista.

È chiaro che, visti tutti gli impegni in calendario, ci dovranno essere comunque tutte le rotazioni del caso, anche e soprattutto in difesa. Visti gli stop fisici di Acerbi e Pavard, la coperta resterà piuttosto corta fino a inizio 2025. Inzaghi, però, ha una nuova freccia nel suo arco e in molti sperano possa dare il contributo previsto qualche mese fa.

Scatta l’ora di Palacios all’Inter: un altro Bisseck per Inzaghi

Yann Bisseck non è riuscito a imporsi fin da subito nello scacchiere di Inzaghi, ma appena è entrato nel motore è subito stato un ragazzo capace di dare quei centimetri e quella spregiudicatezza in fase offensiva che si stanno rivelando fondamentali nella crescita dell’Inter.

Come il tedesco, la scorsa estate è arrivato un altro interprete con qualità simili. Stiamo parlando di Tomas Palacios, talento argentino acquistato per fare il vice Bastoni e che, fino a questo momento, si è visto davvero poco in campo, se non per brevissimi spezzoni.

Il suo apprendistato, però, pare arrivato agli sgoccioli. Infatti, in Coppa Italia dovrebbe essere tra le grandi novità, uno dei titolari e con tutti i tifosi curiosi di scoprire le sue qualità. La sua gestione somiglia molto a quella di Bisseck e in molti sperano che l’epilogo sia uguale. E cioè un calciatore giovane, di grande qualità e prospettiva, ma anche in grado di moltiplicare la sua valutazione attraverso le prestazioni e portare in dote una plusvalenza da almeno 30 milioni di euro.