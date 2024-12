Nuovo assalto a Calhanoglu: proposto uno scambio più 30 milioni

Il centrocampista turco al centro delle voci di mercato: ora l’Inter può perderlo con una formula clamorosa

Uno 0-6 che i tifosi della Lazio, per tanto tempo, faranno fatica a dimenticare. L’Inter di Simone Inzaghi torna a correre e lo fa nella maniera più convincente possibile, con una vittoria schiacciante sui ragazzi di Baroni che fino a questo momento in campionato avevano dimostrato di essere in grande forma.

Non abbastanza per tenere testa a questa Inter, apparsa in grande crescita e con una ritrovata fame di vittorie. Ne è felice Simone Inzaghi, che da qui a Capodanno avrà match più che alla portata: l’idea è quella di fare bottino pieno per vedere poi dove si troveranno Napoli e soprattutto Atalanta.

A inizio 2025 inizierà poi il calciomercato invernale, con le voci che riguardano la rosa interista che non fanno altro che moltiplicarsi col passare delle settimane. Una in particolare mette al centro di tutto Hakan Calhanoglu, pedina insostituibile per Inzaghi e reduce dal gol su rigore proprio contro la Lazio.

Calhanoglu torna a casa? Spunta uno scambio folle

‘Fcbinside.de’ lancia la bomba di mercato, arrivando a confermare alcuni rumors che da mesi si susseguono. A Calhanoglu sta pensando con grande convinzione il Bayern Monaco, possibile offerta pazzesca in vista della prossima estate.

I tedeschi vorrebbero riportare in Bundesliga Calhanoglu, già grande protagonista con le maglie dei rivali del Leverkusen (3 stagioni) ed Amburgo. Ad ogni modo sul piatto il Bayern vorrebbe mettere una cifra vicina ai 30 milioni di euro, più il cartellino di Leon Goretzka che al momento è uno dei principali candidati a lasciare la squadra nonostante sia tra i titolarissimi di Kompany. Il centrocampista tedesco è in scadenza il 30 giugno 2026 e, al momento, non si parla di rinnovo. Anzi.

L’ingaggio da 9,5 milioni di euro a stagione sarebbe tra le principali ragioni per un divorzio tra le parti, con il nazionale tedesco che per sbarcare a Milano dovrebbe rinunciare a parte dello stipendio percepito dal Bayern Monaco. D’altro canto il nome di Calhanoglu è già finito più volte nei radar della dirigenza bavarese e l’idea di puntarvi per la stagione 2025/26 rimane – evidentemente – viva.

Molto però dipenderà dalla volontà di Goretzka – il cui cartellino è stimato intorno ai 20 milioni – che valuterà l’addio solo a fine stagione: per gennaio ogni strada che possa portare alla separazione tra le parti è esclusa dal 29enne di Bochum. L’operazione, dunque, se decollerà lo farà in primavera. Non prima.

Dal rinnovo all’addio: i numeri di Calhanoglu

L’Inter valuta Calhanoglu non meno di 50-60 milioni di euro, cifra che il Bayern Monaco vorrebbe evidentemente raggiungere inserendo una contropartita tecnica che soddisfi Beppe Marotta. Il presidente nerazzurro, come anticipato, dovrebbe fare i conti con l’elevato stipendio di Goretzka.

Per l’Inter, a certe condizioni, l’addio di Calhanoglu sarebbe comunque un grande affare dal punto di vista economico. Arrivato ad Appiano Gentile da svincolato, il turco porterebbe una corposa plusvalenza nelle casse del club di Oaktree che – oltre al progetto giovani – non si ferma e vuole portare l’Inter ad una situazione di autosostenibilità finanziaria nel prossimo futuro. D’altro canto Hakan è tra i migliori nel suo ruolo.

16 presenze con 5 reti e 1 assist vincente quest’anno: nella stagione della seconda stella, ha esattamente segnato il triplo (15 reti e 3 assist) ma in 40 apparizioni tra campionato e coppe. Numeri che sembrerebbero convincere il Bayern a puntare sull’ex milanista, il cui stipendio da 6,5 milioni di euro all’anno percepito a Milano non viene visto minimamente come un ostacolo. L’epilogo è atteso in estate.