Ecco il rinforzo di gennaio: affare chiuso dopo la Supercoppa

A sorpresa i nerazzurri potrebbero fare un movimento in entrata a gennaio. Marotta valuta la possibilità di chiudere dopo la Supercoppa

Marotta nelle scorse settimane aveva chiuso la porta a qualsiasi intervento durante il calciomercato invernale. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. A Viale della Liberazione si sta ragionando sulla possibilità di dare ad Inzaghi un rinforzo per la seconda parte di campionato.

Al momento si tratta di una ipotesi per diversi motivi, ma la dirigenza starebbe considerando la possibilità di fare un tentativo subito dopo la Supercoppa. Molto dipenderà anche dalla richieste dello stesso Inzaghi.

Effettivamene il tecnico potrebbe chiedere un rinforzo in quel preciso reparto per avere una sicurezza maggiore durante il girone di ritorno. Da parte di Oaktree la massima disponibilità a fare un investimento.

Calciomercato Inter: deciso il rinforzo di gennaio

L’Inter aveva intenzione di muoversi a gennaio solo in caso di una situazione di emergenza. E c’è una questione che preoccupa e non poco Simone Inzaghi. Per questo motivo in viale della Liberazione si sta ragionando sulla possibilità di andare a prendere un rinforzo in quel preciso reparto. Si tratta di un calciatore pronto e che conosce molto bene il nostro campionato. Un profilo che quindi si sposerebbe alla perfezione con la richiesta del tecnico nerazzurro.

In casa Inter c’è molta preoccupazione per la situazione Acerbi. L’infortunio del difensore si sta rivelando più grave del previsto tanto che ancora oggi non si sa quando rientrerà a disposizione. Da qui la possibile richiesta da parte di Inzaghi alla società di andare a prendere un difensore centrale in grado di sostituire l’ex Lazio.

Rinforzo in difesa: Bijol resta un nome ‘caldo’ per l’Inter

Il nome in pole position è sempre quello di Bijol. L’Inter da tempo è sul calciatore e a viale della Liberazione si pensava alla possibilità di andarlo a prendere direttamente in estate. Ora il problema Acerbi apre all’ipotesi di un arrivo nell’immediato per dare a Inzaghi un centrale giovane, forte e che milita in Serie A da diverso tempo. Da parte di Oaktree la massima disponibilità ad investire una cifra economica importante visto che si tratta di un profilo giovane.

Marotta, quindi, potrebbe affondare il colpo subito dopo la Supercoppa. Si parla della possibilità di un prestito con obbligo a determinate condizioni. L’operazione potrebbe concludersi intorno ai 20-22 milioni, ovvero la cifra richiesta dall’Udinese per privarsi del proprio capitano.

Bijol-Inter: la posizione dell’Udinese

Da parte dell’Udinese nessuna chiusura alla cessione di Bijol. A margine del consueto incontro di Natale con la stampa, il direttore tecnico Nani ha confermato la volontà del club di privarsi del giocatore in estate, ma anche la consapevolezza che tutto può succedere: “Noi siamo pronti ad ascoltare i club interessati. Siamo consapevoli che in caso di una sua partenza si dovrà prendere un sostituto all’altezza. Speriamo di farlo al termine della stagione, ma nulla è certo“.