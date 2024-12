Furia Inzaghi contro Asllani: Inter-Udinese, cosa è successo

Simone Inzaghi non è proprio contento del primo tempo dell’Inter contro l’Udinese in Coppa Italia: cosa è successo con Asllani

L’Inter sembrava proprio essere partita bene nella partita di Coppa Italia contro l’Udinese. I nerazzurri avevano costruito una grande occasione con Marko Arnautovic, da cui era scaturito un calcio di rigore – poi tolto al Var. Qualcosa, però, non sta funzionando nella manovra della squadra ed è evidente anche dai movimenti e dalle parole di Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza è sempre ai limiti dell’area tecnica e continua a rivolgersi verso alcuni dei suoi calciatori per far notare che qualcosa proprio non sta andando bene. Prima ha rimproverato Zielinski e Carlos Augusto per come stavano gestendo la catena di sinistra, chiedendo un lavoro diverso ai due calciatori.

Poi, però, le urla del tecnico – solo dopo pochi minuti – si sono rivolte ad Asllani: cosa gli ha rimproverato l’allenatore e per quale motivo non era soddisfatto del suo lavoro.

Le urla di Inzaghi contro Asllani e il gol di Arnautovic

Il centrocampista ex Empoli è chiamato a un compito non proprio semplice, quello di sostituire Hakan Calhanoglu, uno degli uomini più importanti in squadra.

Inzaghi ha iniziato a urlare al suo calciatore che la palla stava girando in maniera troppo lenta e questo non permetteva all’Inter di essere pericolosa come avrebbe voluto. Da quel momento in poi, i nerazzurri hanno ripreso in mano la partita e sono riusciti spesso a essere pericolosi.

Poi hanno trovato anche un gol davvero importante, segnato da Marko Arnautovic su assist di Taremi. Carlos Augusto è andato anche vicino al raddoppio dopo pochi minuti. Certo, è comunque difficile che Asllani finisca la partita, visto che è stato già ammonito.