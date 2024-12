Il City lo lascia andare: Inzaghi lo vuole all’Inter

Pep Guardiola è pronto a salutare il big a costo zero: Marotta potrebbe accontentare il suo allenatore portandolo in nerazzurro?

Si è parlato in diverse occasioni di come Pep Guardiola abbia guardato – spesso e volentieri – ai gioielli dell’Inter. Per mesi Alessandro Bastoni è stato un obiettivo concreto del Manchester City, alla ricerca di un centrale di affidamento e dal sicuro rendimento pure in futuro.

L’ex atalantino rimane in lista ma, al momento, pare quasi impossibile convincere la dirigenza di Viale della Liberazione a schiodarsi dall’idea di incedibilità del difensore classe ’99. Anche Nicolò Barella è stato molte volte accostato ai ‘Citizens’: le sue prestazioni in maglia nerazzurra hanno attirato l’attenzione di diverse big in Europa, soprattutto in Premier League.

Ora, con sorpresa di molti, sembrerebbe però essersi ribaltata la situazione. L’asse Milano-Manchester potrebbe vedere i campioni d’Italia tentare di strappare a Guardiola una delle sue stelle, al termine dell’attuale stagione. Simone Inzaghi, in prima persona, potrebbe andare in pressing e chiedere a Marotta il big che alzerebbe di molto il tasso tecnico dei nerazzurri.

Inter, sorpresa dal City: arriva ‘gratis’

Si parla di Ilkay Gundogan, 34enne nazionale tedesco ritornato al Manchester City dopo la sfortunata parentesi annuale con la maglia del Barcellona. Il classe ’90 potrebbe però cambiare nuovamente maglia e vivere quella che verosimilmente sarebbe la sua ultima importante tappa della carriera: in Serie A, all’Inter.

Un’opzione che già da tempo resta viva, una suggestione a parametro zero visto che Gundogan vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno 2025, e per il momento non si parla minimamente della possibilità di rinnovo. L’Inter a centrocampo si ritroverà a fare delle scelte importanti, tra presente e futuro.

Hakan Calhanoglu è richiesto in Bundesliga, il Bayern Monaco sembra di nuovo interessatissimo al nazionale turco e potrebbe presentare un’offerta da capogiro da almeno 50 milioni di euro.

D’altro canto la volontà dell’Inter è chiara: si farà di tutto per trattenere l’ex milanista. Chi potrebbe partire è invece Kristjan Asllani, il quale – nonostante le tante chances concessegli da Inzaghi – non ha convinto nel ruolo di vice Calhanoglu: per lui la possibilità di un addio già nel mese di gennaio è concreta.

Gundogan all’Inter: le cifre

Nonostante l’approdo da svincolato quella di Gundogan sarebbe un’operazione decisamente onerosa per la dirigenza di Viale della Liberazione. Ed il motivo è chiaramente legato all’ingaggio che il tedesco percepisce attualmente al Manchester City.

In questo oceano di potenziali cambiamenti, quindi, Gundogan sarebbe una garanzia di qualità e grandissima esperienza nella mediana nerazzurra. A Manchester il nazionale tedesco è il sesto più pagato della rosa di Guardiola, con uno stipendio da 7,7 milioni di euro netti a stagione. Un potenziale ostacolo sul quale, eventualmente, Marotta dovrebbe lavorare in maniera certosina.

Non è da escludere che, visto l’età del centrocampista, si possa pensare a spalmare questa cifra su almeno due stagioni per evitare di appesantire eccessivamente il monte ingaggi del club.

Gundogan-Inter, il diktat di Oaktree è chiaro

Quella per Gundogan resta, tuttavia, un’operazione pressoché impossibile, considerato che il ‘veto’ di Oaktree all’ingaggio di calciatore ultratrentenni e con lo stipendio alto, a favore di investimenti per profili di prospettiva e rivendibili in futuro.