Ingaggio, commissioni e Oaktree: perché David si allontana dall’Inter

Il futuro del bomber canadese torna sotto la lente d’ingrandimento: si allontana il futuro in nerazzurro, ecco i motivi



Certezze l’Inter di Simone Inzaghi ne ha parecchie. Dal centrocampo, ancora oggi tra i più completi e forti d’Europa, fino soprattutto al reparto avanzato che può contare due degli attaccanti più forti e apprezzati in circolazione: Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Questo può bastare per l’immediato, per il presente. Ma il futuro? Grandi manovre sono previste a partire da giugno 2025, quando si esauriranno in via ufficiale almeno due contratti. Quello di Marko Arnautovic che, a dir la verità, rischia di salutare con sei mesi d’anticipo.

Diverse le possibilità per il nazionale ausriaco che, ad oggi, sembrerebbe aver scelto il Torino per rilanciarsi. Ma la pista granata si è già raffreddata.Il doppio addio servirebbe a fare spazio all’arrivo di un grande attaccante, che a meno di sorprese non sarebbe Jonathan David.

Grande concorrenza per David: c’è anche la Juventus

David è senza dubbio tra gli attaccanti più ambiti d’Europa ed il suo contratto in scadenza con il Lille il 30 giugno 2025 non fa altro che ingolosire diverse big europee. Inter in primis, ma pure la Juventus ci sta pensando ancora oggi con grande decisione.

I nerazzurri erano alla finestra, pronti a fare la mossa decisiva per anticipare la concorrenza e regalare a Simone Inzaghi uno dei bomber dal maggior potenziale in circolazione. Classe 2000, compirà 25 anni a metà gennaio e autore di 17 reti tra campionato e coppe, con la media di un gol ogni 117′.

La dirigenza di Viale della Liberazione negli ultimi mesi ha avviato i contatti con l’entourage, per capire la fattibilità del potenziale affare a parametro zero.

Costi elevati per David: Oaktree frena Marotta e Ausilio

Non arrivano però buone notizie riguardo al potenziale sbarco di David nella Milano nerazzurra durante l’estate. Ed i motivi sarebbero, in primis, di natura economica.

Una strada in salita, con pochi margini di manovra. L’entourage del calciatore ha chiesto circa 10 milioni di euro di commissioni ed un lungo contratto da 6 milioni a stagione. Troppo per l’Inter, nello specifico per Oaktree.

Con il fondo è cambiato la strategia della società nerazzurra: stop a ingaggi alti e commissioni elevate. In tal senso Marotta e Ausilio hanno meno margini di manovra rispetto alla presidenza Zhang. Infine c’è l’aspetto sportivo: David all’Inter sarebbe una terza scelta, dietro al duo inamovibile formato da Lautaro e Thuram, mentre lui ambisce ad avere un ruolo da protagonista nel suo prossimo club.