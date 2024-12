Trovata una squadra di Serie A per Palacios: operazione in prestito

Aperto lo scenario in prestito per il difensore centrale argentino dell’Inter, così farebbe esperienza prima del rientro

L’inserimento di Tomas Palacios all’interno degli schemi di squadra di Simone Inzaghi continuerà ad essere graduale anche nel prossimo futuro, affinché possa apprendere con la giusta dedizione tutti i segreti di un mestiere particolarmente importante come quello del centrale difensivo.

Sebbene la voglia di giocare con maggiore continuità sia tanta, lo stesso centrale argentino ex Talleres non ha fretta. Lavora duramente al servizio di Inzaghi in allenamento, seguito oltretutto dai senatori del club. Presto sarebbe destinato a prendere il posto di almeno uno dei due fra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sulla scia del collega di reparto Yann Bisseck, ma prima di quel momento di strada ne deve fare ancora tanta.

Motivo per cui, al fine di accelerare tale processo, l’Inter potrebbe esser disposta ad aprire ad una cessione in prestito già dalla prossima sessione invernale di mercato nell’attesa di sciogliere le riserve sui vari nomi presi in esame finora da Piero Ausilio come rinforzi di esperienza per la stagione che verrà.

Palacios in prestito per macinare esperienza, c’è la pista Venezia

Una mezza conferma sarebbe arrivata persino dai piani alti della presidenza nerazzurra. A ridosso della partita giocata dall’Inter contro l’Udinese, valevole per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, Giuseppe Marotta non ha infatti escluso la possibilità di una partenza anticipata dell’argentino, nonostante l’ipotesi finora non sia stata presa in considerazione.

Qualora sorgessero circostanze utili, tuttavia, l’Inter potrebbe lasciarlo partire in prestito entro i confini del territorio italiano a cavallo fra Serie A e Serie B. Una delle tante papabili candidate a prelevarlo potrebbe essere il Venezia, attualmente ultima in classifica e bisognosa di un profondo ritocco anche nel reparto arretrato per ridurre lo svantaggio sulle altre concorrenti alla salvezza di fine stagione.

Fra le due parti coinvolte persistono rapporti collaborativi abbastanza stretti e non sarebbe difficile trovare una soluzione che faccia felice il calciatore. Nel recente passato, va ricordato, l’Inter ha spinto i giovani Stankovic ed Oristanio verso la piazza ligure: il primo a mezzo di un prestito con opzione di riscatto legata all’obiettivo salvezza (intorno ai 2 milioni di euro, ndr); il secondo a titolo definitivo per 5 milioni di euro con diritto di recompra incluso.