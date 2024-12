Niente riscatto, il nuovo Messi torna in Italia: l’Inter ci punta subito

Il nuovo Messi è pronto a sbarcare in Italia dopo il mancato riscatto: l’Inter ci punta subito e vuole il suo cartellino

La rosa che ha a disposizione Simone Inzaghi all’Inter è piuttosto equilibrata e si basa su un’alchimia di squadra ben precisa, per cui è difficile identificare le note stonate in un partito che spesso regala un suono soave, quello diretto dall’allenatore nerazzurro. Ciò non vuol dire che la dirigenza non sia sempre proiettata al miglioramento di tutti i reparti e soprattutto nell’identificazione dei migliori talenti in circolazione.

Spesso negli ultimi anni, si è parlato a lungo di molti ragazzi mancini e con baricentro basso, che sono stati immediatamente accomunati a Lionel Messi. La Pulce è solo una e così sarà sempre, ma in Italia in tanti hanno creduto che il suo erede potesse essere Simone Pafundi.

In effetti, per caratteristiche tecniche e alcune movenze poteva ricordare Leo, soprattutto per il percorso nel settore giovanile dell’Udinese. Roberto Mancini l’ha anche convocato in Nazionale maggiore e ha esordito con i friulani in Serie A, ma poi non è riuscito a incidere come in tanti si aspettavano. E i bianconeri hanno scelto di cederlo in prestito con diritto di riscatto al Losanna. Anche in Svizzera, però, non si è dimostrato il calciatore destabilizzante che in tanti si aspettavano.

L’Inter punta il nuovo Messi: Pafundi può svoltare la sua carriera

Il Losanna ha comunicato in via ufficiale che non riscatterà Pafundi, e quindi a un anno di distanza il fantasista tornerà all’Udinese. I friulani, però, difficilmente lo tratterranno e l’Inter potrebbe cogliere l’occasione e formulare un’offerta per il suo cartellino.

Non sicuro non servirà una cifra alta per trovare l’accordo con i bianconeri, ma altrettanto certamente Marotta non lo acquisterà per tenerlo a Milano fin da subito. Il progetto della società nerazzurra con il fantasista mancino sarebbe cederlo subito in prestito in una società amica in Serie A o nella serie cadetta in modo da completare al meglio il suo percorso di crescita.

Le qualità tecniche di Pafundi non possono essere messe in discussione, ma il divario fisico rispetto ai diretti avversari è un tema importante da tenere in considerazione. In ogni caso, il tema va monitorato nelle prossime settimane, perché anche altri club italiani potrebbero inserirsi e anticipare i nerazzurri, che hanno comunque altre priorità sul calciomercato.