Scambio per Nico Paz: la richiesta mette in crisi l’Inter

Anche l’Inter segue Nico Paz: per prenderlo, i nerazzurri potrebbero aprire a uno scambio con una stellina

Dopo il goal segnato alla Roma, tanti club hanno aperto gli occhi e drizzato le antenne: il trequartista argentino sta giocando alla grande, dimostrandosi un valore aggiunto per il Como in Serie A. A dire il vero, Ausilio e Marotta seguono Nico Paz già da tempo ma, specie alla luce delle sue ultime scoppiettanti prestazioni, potrebbero essere sempre più convinti che il ragazzo valga uno sforzo sul mercato.

Per Fabregas, Paz è uno degli insostituibili. L’argentino non è partito titolare solamente in due match, dove comunque è subentrato a gara in corso. Con la rete nel recupero contro la Roma il suo bottino è salito a 2 reti e 3 assist. Non male per un centrocampista al suo primo anno in Italia e che milita in una “piccola”.

A questo punto la speranza è che il Real Madrid non eserciti il suo diritto di “recupero” del capitale umano ceduto d’estate. Il club di Florentino Perez potrebbe infatti avvalersi della clausola del 50% della futura rivendita, oltre che del diritto di riacquisto, per riprendersi subito il giocatore salutato ad agosto. La volontà del Real è di osservare e poi incontrare il Como a fine stagione per discutere del futuro del ragazzo. Verosimilmente, sarà determinante la volontà del giocatore.

Il trequartista preferirà rimanere in Italia oppure tentare di nuovo di stupire al Bernabeu? È presto per dirlo. Senza intervento dei Blancos, la clausola salirebbe da 9 a 12 milioni da qui al 2027... Se così dovesse essere, l’Inter potrebbe anche farsi avanti proponendo al Como alcune contropartite.

La formula per prendere Nico Paz dal Como

Fra i giovani attualmente in prestito o in Primavera, i nerazzurri hanno a disposizione vari nomi utili con cui provare a far decollare l’affare, a partire dai due Stankovic, su cui però non è detto che l’Inter voglia perdere il controllo.

Il Como potrebbe pure chiedere Berenbruch, ma anche in questo caso l’Inter aprirebbe allo scambio solo potendo inserire la clausola per la recompra. Nico, figlio d’arte, è cresciuto nelle giovanili del Tenerife, e poi è stato acquistato nel 2016 dal Real Madrid. E con i Blancos, già a partire dal 2022, ha cominciato a giocare con i Castilla.

L’anno dopo ha esordito in prima squadra, a novembre, nell’incontro della fase a gironi di Champions League vinto 3-0 contro il Braga. Poche settimane dopo ha messo dentro il suo primo goal, sempre in Champions League, contro il Napoli.

Nico Paz, ci pensa Zanetti

Paz si è legato al Como con un accordo quadriennale valido fino al 30 giugno 2028. Sappiamo che la neopromossa non ha intenzione di cederlo a gennaio, ma per giugno potrebbe essere lo stesso trequartista a chiedere di essere venduto. Più voci sostengono che Javier Zanetti abbia già mosso dei passi per sondare la disponibilità del ragazzo. Paz è stato a cena a Milano e pochi giorno dopo Zanetti era in tribuna al Sinigaglia vicino alla famiglia dell’argentino.

All’Inter sanno che o Blancos hanno mantenuto la clausola di riacquisto, ma sperano che dalla Spagna non si abbia interesse a riprendere un profilo di fatto già scartato. Lo stesso Paz potrebbe non aver voglia di tornare a un’esperienza dove si profilano scarse le possibilità di trovare spazio. Anche dall’Italia, Inter a parte, l’interesse non manca.

Ma un trequartista avrebbe spazio nell’Inter di Inzaghi? Potenzialmente, Nico Paz potrebbe anche essere trasformato in un regista. Proprio come avvenuto con Calhanoglu. Il ragazzo ha classe, senso tecnico e grandi margini di miglioramento. Zanetti potrebbe essere anche in questo caso un riferimento importante anche a livello di garanzia sulle qualità morali del ragazzo.