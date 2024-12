Tutto vero, ha stregato Baccin: affare pazzesco dell’Inter

Palacios non basta, l’Inter punta un altro difensore da fare gola alle big internazionali. La conferma arriva direttamente dal Brasile

Ad inizio stagione, quando la dirigenza nerazzurra è riuscita a mettere finalmente le mani sul cartellino di Tomas Palacios con un pizzico di ritardo sulla tabella di marcia per via di questioni burocratiche legate alla compresenza di due club cedenti, si pensava che buona parte dei problemi del reparto arretrato dell’Inter fossero stati risolti.

Effettivamente, leggendo sulla carta nomi e numeri delle individualità di cui dispone Simone Inzaghi, non si potrebbe dire nulla. Da Stefan de Vrij a Francesco Acerbi, passando per Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard.

La grande esperienza internazionale fa da padrona all’interno di questa cerchia elitaria, ma quando visto nelle settimane seguenti che hanno portato fin qui a ridosso della sosta natalizia, l’Inter ha faticato spesso. Soprattutto nel trovare i giusti ricambi, laddove gli infortuni hanno giocato un ruolo cruciale nella resa complessiva del reparto.

Palacios non sarebbe ancora pronto a vestire la maglia nerazzurra sin dall’inizio, perché è giusto che il processo di maturazione faccia il suo corso. Mentre Yann Bisseck è un jolly indispensabile chiamato in causa fin troppo spesso, le cui riserve energetiche sono comunque destinate ad esaurirsi.

La più grande nota dolente è data dai continui acciacchi di Acerbi ed in questa direzione sia Giuseppe Marotta che Piero Ausilio, assieme al resto dei collaboratori dello staff, lavorano per scovare soluzioni a lungo termine.

Inter-Reis, conferme sull’apprezzamento di Baccin

Al fine di restare in linea con le ambizioni della società in mano ad Oaktree, serve freschezza a costi contenuti. Due caratteristiche possibili da trovare soltanto nei giovani profili in ascesa, pescabili eventualmente anche dal mercato sudamericano. Lo stesso calderone da cui molte altre big stanno già attingendo da tempo, con intenti lungimiranti.

In uno dei tanti blitz nerazzurri su territorio brasiliano, Dario Baccin sarebbe rimasto incantato dal talento di Vitor Reis. Un centrale fisico e dai piedi educati, considerato dai locali come ‘il nuovo Thiago Silva’. Ne avevamo discusso pochi giorni fa su ‘interlive.it‘ con tocco semi-profetico, oggi disponiamo di qualche conferma in più.

Sia ‘GOAL Brasil’ che altri portali locali parlano infatti di una nuova simpatia fra l’Inter e il calciatore del Palmeiras, sbocciata probabilmente anche grazie alla vicinanza di Federico Pastorello, che ne cura gli affari. La dirigenza nerazzurra ha lavorato molto con l’agente italiano negli ultimi anni in virtù dei trasferimenti di de Vrij, Acerbi nonché l’ultimo arrivato Mehdi Taremi.

L’Inter sogna l’affondo, due ostacoli enormi a giugno

L’accostamento fa accennare un sorriso sul volto degli appassionati, ma la strada che intercorre fra le due parti appare estremamente tortuosa.

Il club proprietario del cartellino di Reis avrebbe infatti imposto una clausola rescissoria da 100 milioni di euro indirizzata alle pretendenti, fra cui compaiono oltretutto società forti economicamente come Arsenal, Chelsea e Real Madrid. Due scogli insormontabili, a meno che non cambi qualcosa nei delicatissimi equilibri di mercato da qui al termine della stagione.