L’Inter compra il nuovo Higuain: la rivelazione di Adani

Daniele Adani ha svelato il nome del nuovo Higuain che è nel mirino dell’Inter: si tratta di un bomber argentino che ha sempre più estimatori

I piani dell’Inter sul calciomercato passano anche dalla rivoluzione che, per forza di cose, dovrà avvenire in attacco. Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono ormai certi dell’addio che dovrà consumarsi entro giugno 2025, ma non sono i soli che potrebbero salutare Appiano Gentile. Taremi non sta convincendo del tutto e dovrà aumentare il suo rendimento da qui a fine anno.

Infine, c’è anche da valutare se arriveranno offerte impossibili da rifiutare per Marcus Thuram o se qualche big europea pagherà del tutto la sua clausola di rescissione. Insomma, diverse cose potrebbero cambiare e nessuno a Milano vuole farsi trovare impreparato. Per questo, da tempo si segue un profilo come Jonathan David, anche se è sempre più difficile concludere l’affare, vista l’ampia concorrenza e i costi sempre più elevati – e poi il calciatore vuole essere al centro del progetto che sposerà.

Daniele Adani, in ogni caso, ha dato un consiglio indiretto all’Inter. I nerazzurri seguono da vicino Santiago Castro, attaccante del Bologna che si sta mettendo sempre più in evidenza in Serie A con ottime prestazioni.

L’Inter segue Castro: Adani lo paragona a Higuain

Quando un calciatore giovane arriva in Serie A, il gioco (o forse la sfida) è paragonarlo ai campioni che hanno animato in passato il campionato italiano, anche per avere più chiare le caratteristiche tecniche e poterlo avvicinare a chi ha scritto la storia.

Adani è molto bravo in questo, soprattutto se si parla di calciatori che arrivano dal Sud America. Di sicuro, Castro sta stupendo, perché non è il classico nove atipico, ma un calciatore che ha nel sangue il gioco ed è capace di far girare tutta la squadra con giocate di grande tecnica.

Dopo il match tra Bologna e Fiorentina, che ha impreziosito con un colpo spaziale, Adani ha detto senza mezzi termini che per lui non somiglia tanto a Lautaro Martinez, ma piuttosto a Gonzalo Higuain, per il modo di stare in campo e determinate letture che ha spalle alla porta. In ogni caso, il futuro di Castro sembra florido e l’Inter potrebbe puntarci per rendere ancora più forte un attacco che è già di livello internazionale.