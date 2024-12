Pagano la clausola di Thuram: svelato il sostituto, super bomber per l’Inter

Le big europee piombano su Marcus Thuram: l’Inter ha già in canna il sostituto del francese e si tratta di un super bomber

Nessuno all’Inter vorrebbe privarsi di un attaccante come Marcus Thuram. Arrivato in nerazzurro a parametro zero e con tanto da dimostrare, il francese si è messo subito a disposizione di Simone Inzaghi e ha stravolto il suo gioco. Agli inizi in Germania, quando ha cominciato a farsi notare sulla scena europea, era un esterno d’attacco pure, al massimo un trequartista.

Adesso, sfruttando doti fisiche fuori dal comune, è sempre di più un bomber vero e proprio e i numeri di questa stagione lo dimostrano. Il mix tra caratteristiche individuali e richieste tattiche lo rende assolutamente letale in Italia e in Europa, tanto da conquistare la titolarità anche con la Nazionale francese.

Da 0 a 90 il passo per lui è piuttosto breve: l’Inter pensava di blindarlo con una clausola rescissoria da 90 milioni di euro, ma ora il PSG e diverse big inglesi lo stanno monitorando e pensano di pagare quella cifra. I nerazzurri potrebbero farci davvero poco, anche perché metterebbero a segno una lauta plusvalenza. Ma farsi trovare impreparati e senza sostituto, sarebbe assolutamente un delitto.

Addio Thuram? L’Inter mette gli occhi su Santiago Gimenez

Se davvero Thuram dovesse partire, uno dei primi nomi nel mirino resta quello di Jonathan David. Il canadese è libero di scegliere in autonomia il suo futuro, ma la concorrenza è ampia e l’affare a parametro zero è sempre più difficile da portare a termine per il club nerazzurro.

Allora l’Inter prepara anche altri nomi ugualmente validi per il suo attacco e uno di questi arriverebbe direttamente dell’Olanda. Stiamo parlando di Santiago Gimenez, da anni sulla cresta dell’onda con il suo Feyenoord. Il bomber segna a ripetizione, nonostante l’infortunio che ha condizionato tutta la sua prima parte di stagione.

Il 23enne ha segnato sei gol e messo a segno un assist in 8 partite di Eredivisie ed è anche a quota due in tre partite in Champions League. Insomma, sulle sue qualità non ci sono grandi dubbi, soprattutto in area di rigore. La valutazione si attesta sui 40 milioni di euro, una cifra non impossibile visto quando si andrebbe a incassare con Thuram. A queste condizioni, potrebbe essere il nome giusto per il 3-5-2 di Inzaghi, ma non è il solo sulla lista.