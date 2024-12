Blitz per Dimarco: l’Inter non vuole cederlo, ma la cifra è mostruosa

Oggi è il terzino più forte del campionato, e forse d’Europa: grazie ai suoi goal e agli assist, Federico Dimarco vale un’enormità

Fino a qualche tempo fa, i milanisti cercavano di screditare il laterale sinistro dell’Inter opponendogli le prestazioni e la valutazione di mercato di Theo Hernandez. Ma se davvero il francese è stato in passato più prezioso e più ricercato sul mercato del ventisettenne milanese, oggi è il contrario. Più voci sostengono che Federico Dimarco vada considerato fra i più forti esterni mancini in Europa. E, senza dubbio, è per rendimento il laterale più forte che gioca in Serie A.

Ma quanto vale oggi Dimarco? Per Transfermarkt il costo del suo cartellino potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. Ovvero la valutazione che Theo aveva raggiunto nel 2022, anno in cui era risultato più decisivo in maglia rossenera. Ora, invece, ne vale 50… Quindi, 10 in meno di Dimarco. Le cifre offerte dal sito specializzato in valutazioni e trasferimenti non rappresentano comunque uno standard oggettivo. Per l’Inter, il canterano ventisettenne vale molto di più.

Parliamo di un calciatore che in 24 match disputati in questa stagione ha contribuito attivamente a 13 goal, forte tecnicamente, sempre disciplinato dal punto di vista tattico, non straripante fisicamente ma comunque molto generoso e in ogni occasione disposto a spolmonarsi per chiudere una diagonale o seguire un contropiede avversario.

In Inghilterra dicono che il Manchester United potrebbe essere disposto a una follia per prendere il laterale a tutta fascia. Secondo alcune voci potrebbe esserci stata anche una richiesta di informazioni. Ma per l’Inter, Dimarco non si tocca. La fascia sinistra sarà sua fino al 2027, e forse anche oltre, dato che la dirigenza vorrebbe anche proporgli un prolungamento di un anno o due.

Dalla Spagna: un’offerta mostruosa per Dimarco

In Spagna, invece, i giornali insistono sul fatto che, nel caso in cui non dovesse arrivare l’obiettivo dichiarato Davies, il Real di Florentino Perez potrebbe farsi avanti con un’offerta stratosferica per il terzino dell’Inter. La cifra espressa, sotto forma di suggestione, da parte della stampa iberica trascende la valutazione di Transfermarkt.

A sbilanciarsi sul prezzo è Defensa Central. Secondo il giornale spagnolo, al Real Madrid sono oggi meno convinti che Davies sia la scelta giusta per la fascia, ed è per questo che potrebbe presto prendere il via il progetto di un assalto a Dimarco. Per convincere l’Inter i Blancos potrebbero spingersi fino alla cifra mostruosa di 70 milioni di euro.

Tutti in Europa si sono accorti del talento del ventisettenne. E oggi, nel suo ruolo, l’interista è considerato non solo superiore a Theo Henandez ma anche a Nuno Mendes del PSG, al già citato Alphonso Davies del Bayern Monaco, e a Udogie del Tottenham.

L’Inter pensa a un rinnovo

Dimarco è lì, in cima alla classifica ideale dei terzini sinistri, perché ha dimostrato di essere un giocatore completo, in grado di segnare, fornire assist, crossare con precisione, coprire in difesa e aiutare nel palleggio. Negli ultimi due anni è cresciuto costantemente. Inoltre, è rispetto a tanti suoi colleghi esterni molto più affidabile in copertura: ha passato mezza carriera a giocare come terzino arretrato o centrale, e quindi sa come si difende.

Per l’Inter, Dimarco è un giocatore importante non solo tecnicamente ma anche da un punto di vista morale: è un vero interista e un ragazzo affidabile e dedito al 100% alla causa. Ecco perché anche un’offerta spaventosa come quella evocata dai giornali spagnoli potrebbe in realtà essere respinta…

Marotta vorrebbe rinnovargli quanto prima il contratto, fino al 2028 o al 2029, anche se nessuno teme che il ragazzo possa chiedere la cessione. Ma potrebbero arrivare offerte ancora più alte, e a quel punto tutte le convinzioni nerazzurre potrebbero vacillare. Il clamore mediatico è sempre pericoloso, e ultimamente Dimarco gode di troppo hype.