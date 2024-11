Il triangolo condanna l’Inter: addio Dimarco, ‘colpa’ di Theo Hernandez

Il futuro di Federico Dimarco potrebbe tenere in ansia l’Inter nei prossimi mesi: la colpa potrebbe essere anche di Theo Hernandez

L’Inter sta cercando di decollare sul campo, sia in Serie A sia in Champions League, e le cose non stanno andando poi così male come alcuni vorrebbero raffigurare, ma i ragionamenti per il futuro non mancano, visto che le scelte sul calciomercato potrebbero incidere sul futuro della società.

La priorità della società campione d’Italia la scorsa estate è stata non cedere i principali big in rosa e alla fine è riuscita nell’intento di mantenere il nucleo saldo della seconda stella, a partire da Calhanoglu e Lautaro Martinez, per cui gli interessamenti non sono mancati. La storia, però, potrebbe presto tornare a ripetersi per un altro big a disposizione di Simone Inzaghi.

Stiamo parlando di Federico Dimarco, sempre più decisivo nello spogliatoio e fuori. Il laterale, quasi per deformazione professionale, è sempre più legato all’Inter, è un riferimento anche quando rimane in panchina con le sue indicazioni e in campo è letale grazie a un mancino capace di disegnare calcio e disegnare continuamente assist per i compagni. Nessun club penserebbe mai di cedere un talento con questo senso di appartenenza, ma il calciomercato offre subito un’opportunità importante.

La fascia sinistra del Bayern e l’intreccio tra Dimarco e Theo Hernandez

Il destino di Dimarco potrebbe essere legato a doppia mandata con quello di Theo Hernandez, ma tutto parte dal Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, hanno necessità di acquistare uno dei migliori calciatori in quella posizione per via dell’addio sempre più probabile di Davies, che pare a un passo dal Real Madrid.

Se i Blancos dovessero riuscire a chiudere l’operazione, resterebbe un buco da colmare a sinistra e non ci sono tanti calciatori in grado di poter ricoprire quel ruolo in maniera efficace. Per questo motivo, i tedeschi potrebbero tornare su Theo Hernandez, che già avevano seguito la scorsa estate. Il francese, però, sta parlando del rinnovo con il Milan e, se dovesse firmare, non rappresenterebbe più un’opportunità.

A quel punto potrebbero virare su Dimarco, che si sposerebbe alla perfezione con la loro idea di gioco. La valutazione del laterale dell’Inter si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro: con una cifra del genere, o anche superiore, sarebbe davvero difficile rifiutare per i nerazzurri.