Da Mkhitaryan a Lautaro, bocciatura totale durante Inter-Como: “È inguardabile”

Insufficiente il primo tempo della squadra di Inzaghi contro quella di Fabregas. I big nel mirino: “Ha sbagliato 9 passaggi su 10”

Molto deludente il primo tempo dell’Inter. Il Como è riuscito a spegnere tutte le fonti di gioco, arriva sempre in anticipo sulle seconde palle ed è bravo a ripartire in maniera rapido giungendo con pochi tocchi nell’area nerazzurra.

Non sta funzionando la catena di sinistra, con Carlos Augusto – schierato braccetto – che si allarga troppo frenando Dimarco. Ma non sta funzionando nemmeno il centrocampo, con tanti errori individuali e banali commessi da Barella e Mkhitaryan. Davanti ha fatto qualcosa Thuram, mentre Lautaro è apparso il ‘solito’ Lautaro di questa prima parte di stagione. Su X tanti commenti negativi nei confronti della squadra e di alcuni singoli:

Ma perché Carlos Augusto non passa una palla a Federico Dimarco? Non mi sta piacendo per nulla sta facendo la prima donna e la prima donna può farla anche altrove. P.S.: non era fallo di Bisseck ma sfondamento di Belotti, capito Marelli? #InterComo

— Fenomeno Inter 🖤💙 (@inter_squadra) December 23, 2024