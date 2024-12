Dal Napoli all’Inter: l’affare si chiude per 12 milioni di euro

I due club, già rivali nell’appassionante corsa Scudetto, incrociano le proprie strade anche sul mercato: Marotta tenta il colpaccio

Una lotta che promette di mantenersi tale fino a fine stagione. Una battaglia che probabilmente verrà decisa solo nelle ultime giornate, col concreto pericolo che il terzo incomodo – la straordinaria Atalanta di Gian Piero Gasperini – possa fare lo scherzetto alle due big accreditate di conquistare il titolo di Campione d’Italia nella stagione 2024/25.

Inter e Napoli stanno camminando sostanzialmente a braccetto in campionato. Potenzialmente, dopo la sofferta vittoria dei partenopei in quel di Genova, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno ancora la possibilità di considerarsi avanti di due punti rispetto al club campano. Già perché con due partite in meno – il recupero con la Fiorentina e il posticipo del lunedì sera della 17esima giornata contro il Como – l’Inter sarebbe virtualmente prima in compagnia della formazione orobica.

È però certamente prematuro, sia per i nerazzurri che per la squadra allenata dal grande ex Antonio Conte, fare calcoli considerando i famosi ‘asterischi’ legati alle gare in meno. La battaglia per la supremazia entrerà nel vivo solo nella seconda parte di stagione, quando anche il peso delle Coppe – che l’Inter ha, a differenza del Napoli – potrebbe condizionare non poco anche l’andamento del campionato.

Intanto, per non farsi mancare nulla, le due società rischiano di incrociare i guantoni anche in sede di mercato, relativamente ad un giovane sudamericano.

Marotta ‘brucia’ Conte: colpo dall’Argentina?

Inter e Napoli avrebbero messo nel mirino un giovane talento proveniente da quell’inesauribile fucina di prospetti interessanti che è il Boca Juniors, il club più titolato del Sudamerica.

Sfruttando la fitta rete di contatti, diplomatici e non, del vicepresidente Javier Zanetti – uno che in Argentina ha ancora il suo peso – la dirigenza del club meneghino è pronta ad affondare il colpo su Brian Aguirre, esterno di piede destro in grado di giocare indifferentemente tanto sulla corsia di competenza quanto a piede invertito.

Arrivato negli ‘Xeneizes‘ nel luglio del 2024 per meno di 5 milioni di euro, il classe 2003 ha già quantomeno raddoppiato la sua valutazione di mercato. I gialloblù non hanno intenzione di privarsi del loro gioiello per meno di 12 milioni di euro. Una cifra che l’Inter sembra disposta ad onorare, bruciando sul tempo la concorrenza proprio di Napoli e Bologna, le altre due società di Serie A che stanno seguendo con molto interesse i progressi del ragazzo.