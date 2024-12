DIRETTA Inter-Como, Bastoni al centro della difesa e Barella preferito a Frattesi: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Como di Fabregas nella diciassettesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita il Como a Milano nel monday night che chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Una derby lombardo tra due formazioni che arrivano da un successo che sarà diretta dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia battendo l’Udinese giovedì scorso, vogliono dare seguito al tennistico 6-0 rifilato alla Lazio una settimana fa. Lo scopo è quello di conquistare tre punti per passare un sereno Natale e prepararsi all’ultima partita del 2024 in trasferta contro il Cagliari. Per i biancoblu di Cesc Fabregas, reduci da dalla vittoria contro la Roma, sognano il colpaccio in casa dei campioni in carica per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale a ventuno anni fa, quando i meneghini si imposero con il risultato di 4-0 grazie alla doppietta di Vieri e ai gol di Batistuta e Di Biagio. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Como live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-COMO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Goldaniga; Da Cunha, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. All.: Fabregas

ARBITRO: Giua di Olbia