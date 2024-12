Inter-Como: Dazn o Sky, dove vedere la partita in tv e streaming

Inter-Como chiude il programma della 17.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in programma stasera alle 20.45 a San Siro

Penultimo match del 2024 per l’Inter. A San Siro arriva il Como per la partita che chiude la 17.a giornata di campionato, insieme a Fiorentina-Udinese in programma alle 18. Una sfida quella odierna che non si disputa da 21 anni in Serie A. L’ultimo Inter-Como è datato 16 marzo 2003 con i nerazzurri, all’epoca allenati da Hector Cuper, vincitori 4-0 con la doppietta di Vieri e i gol di Batistuta e Di Biagio.

Inter obbligata a rispondere alle vittorie di Atalanta e Napoli ottenuta, non senza sofferenza, contro Empoli e Genoa. Con altri tre punti, i nerazzurri si riporterebbe a -3 dall’Atalanta capolista con una partita da recuperare, quella contro la Fiorentina che potrebbe disputarsi già a febbraio qualora l’Inter riuscisse ad arrivare tra le prime otto del girone di Champions League.

Scelte obbligate in difesa per Simone Inzaghi che deve rinunciare a Acerbi e Darmian con De Vrij che dovrebbe cominciare dalla panchina. Linea a tre con Bastoni, Bisseck e Carlos Augusto. Centrocampo titolare con l’immediato recupero di Barella che si affiancherà a Calhanoglu, Mkhytarian, Dumfries e Dimarco. Nessun turnover in attacco con Thuram e Lautaro dal primo minuto.

Inter-Como, dove vederla in diretta tv e streaming

Copertura completa per Inter-Como in diretta tv e streaming. La partita sarà trasmessa in simulcast sia su Dazn che su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per gli abbonati Sky, diretta streaming su SkyGo; anche chi possiede il Pass Sport di NowTV può accedere alla visione in streaming di Inter-Como su uno dei canali indicati.

Non è prevista la diretta sul canale tv DAZN1 su Sky che sarà attivo, per la partita di stasera solo per chi lo utilizza con il decoder Tivusat. Per vedere gli highlights in chiaro di Inter-Como occorre attendere oltre la mezzanotte e utilizzare i canali Youtube di Sky Sport, Dazn e della Serie A dove sono già presenti tutti gli altri video con i match di giornata.

L’Inter chiuderà il suo 2024 sabato 28 dicembre, alle 18, con la trasferta di Cagliari. La sfida con i sardi è un’esclusiva di DAZN. Il 2025 per i nerazzurri inizia subito con un big match, quello contro l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì 2 gennaio alle 20. Quest’ultimo sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 come l’eventuale finale contro Milan e Juventus del 6 gennaio.