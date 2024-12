Rottura col club, Marotta ne approfitta: colpo a zero da favola

Come confermato da Marotta, l’Inter resta vigile sulle possibile occasioni di mercato. Una potrebbe coinvolgere un top player in scadenza di contratto

L’Inter e i calciatori a parametro zero, un “legame” costante nelle ultime stagioni con i nerazzurri che sono riusciti a prendere in scadenza di contratto calciatori come Calhanoglu, Thuram, Taremi, Mkhitarian, Zielinski, De Vrij e, tra gli ex recenti, Onana e Alexis Sanchez.

La caccia agli svincolati di lusso prosegue tuttora. Non è un mistero che l’Inter sia sulle tracce di altri due calciatori che non dovrebbero rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione ovvero David del Lille e Tah del Bayer Leverkusen. Su entrambi, la concorrenza è già elevatissima con altri top club che si stanno muovendo per opzionarli già a inizio anno.

I costi dell’operazione David sono molto elevati tra commissioni e ingaggio richiesto dal calciatore che, peraltro, non avrebbe il posto da titolare garantito in nerazzurro. Per Tah, invece, sembra nettamente in vantaggio il Barcellona, specie dopo il recente incontro tra il d.s. blaugrana Deco e l’agente del difensore del Bayer Leverkuse, Pini Zahavi.

Inter, che occasione: il rinnovo è lontano

Oltre ai due calciatori citati, ce n’è un altro che, da gennaio, potrebbe firmare già con un altro club. Si tratta di Virgil Van Dijk. In scadenza a fine stagione, il capitano del Liverpool non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, alla stregua del compagno di squadra Salah.

Entrambe le trattative proseguono e ci sono ancora margini per un epilogo favorevole. La situazione attuale, tuttavia, stuzzica le possibili pretendenti, uno scenario inevitabile quando ad essere coinvolti due giocatori di così alto livello.

Stando a Caught Offside, a sondare il terreno per Van Dijk ci sarebbero anche l’Inter e la Juventus, entrambe alla ricerca di innesti importanti con cui rinforzare il reparto arretrato, un’esigenza impellente soprattutto per i bianconeri che, a gennaio, dovranno acquistare un sostituto dell’infortunato Bremer, out fino a fine stagione per il ko al ginocchio subito contro il Lipsia.

Per l’Inter, invece, l’arrivo di un nuovo difensore diventerà una priorità la prossima estate, specie se non dovesse essere rinnovato il contratto in scadenza di De Vrij. L’eventuale ipotesi Van Dijk sarebbe praticabile per l’Inter solo a parametro zero ma resta indubbiamente difficile sia per i costi previsti quanto per il nuovo corso imposto da OakTree che vuole operare sul mercato prevalentemente su acquisti che possono ringiovanire l’organico nerazzurro.