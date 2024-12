Frattesi-Inter, addio per 40 milioni: scambio con il Liverpool

Lo spazio per la mezz’ala romana è sempre poco e l’ipotesi di una separazione entro l’estate resta possibile

Prosegue con non poche difficoltà l’avventura di Frattesi con la maglia dell’Inter. Dopo l’incontro di quest’estate, in cui l’agente centrocampista romano aveva ricevuto delle rassicurazioni sul minutaggio, ci si aspettava di vederlo di più in campo. Ma la situazione è molto simile a quella della scorsa stagione. In questi tre mesi l’ex Sassuolo ha collezionato poco più di 900 minuti.

Un minutaggio inferiore alle sue aspettative che potrebbe portarlo a chiedere una cessione a fine stagione. Difficile che l’Inter si priverà di lui a gennaio a causa delle difficoltà di trovare un sostituto con la sua stessa qualità. Più semplice immaginare un suo addio la prossima estate per consentire al giocatore di avere maggiore continuità.

Calciomercato Inter: addio Frattesi, scambio con il Liverpool

L’addio di Frattesi in casa Inter potrebbe verificarsi durante il calciomercato estivo. Molte big italiane sono pronte ad affondare il colpo per regalare al tecnico un giocatore di assoluto livello. Ma attenzione anche alla Premier. Le caratteristiche del centrocampista si sposano alla perfezione con il calcio inglese e il Liverpool è una delle pista che l’entourage del romano potrebbe vagliare a partire dalla fine della stagione in corso.

Frattesi al Liverpool: ecco il sostituto

Il Liverpool è alla ricerca di giocatori per rinforzare il reparto di centrocampo e Frattesi potrebbe rappresentare una figura giusta. Non è da escludere un tentativo da parte dei Reds per regalare a Slot il romano. Una trattativa non facile da concretizzare per diversi motivi.

Provocatoriamente l’Inter potrebbe chiedere in cambio di Frattesi Curtis Jones. Il classe 2001 è uno dei talenti inglesi che si sta mettendo in mostra e rappresenta il sostituto ideale del romano. Ma i Reds non hanno accettarebbero mai uno scambio alla pari, diciamo anche che non hanno proprio intenzione di privarsene e per cui direbbero ‘no, grazie’. Ma Marotta e Ausilio potrebbero decidere comunque di sedersi al tavolo con gli inglesi – o con altre società – per trovare una quadra, partendo da una richiesta sui 35-40 milioni.

Al momento siamo parlando di una semplice ipotesi. Bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire se questa pista sarà realmente percorribile oppure le condizioni dette in precedenza non consentiranno di arrivare alla fumata bianca.

Chi è Curtis Jones

La cessione di Frattesi potrebbe portare in nerazzurro Curtis Jones. Inglese classe 2001 e centrocampista offensivo con ottimi mezzi fisici, in questa stagione Jones ha già messo a referto più di 10 presenze trovando anche la via del gol in due occasioni.