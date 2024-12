Bisseck venduto a gennaio, roba da pazza Inter: le cifre

Le pretendenti potrebbero farsi avanti già a gennaio: ecco la posizione dell’Inter rispetto al futuro in squadra di Bisseck

Dopo aver convinto come alterativa a Pavard sul centro-destra e poi come perno nella difesa a tre, Yann Bisseck può definitivamente presentarsi agli occhi degli interisti come un giocatore fondamentale alla causa. Lo scorso anno è stato schierato in difesa quando Inzaghi si è trovato in una situazione d’emergenza (Pavard si era fatto male al ginocchio e Darmian doveva giocare sulla fascia, dove Dumfries era indisponibile).

Già vedendolo allenarsi, Inzaghi aveva capito che il ragazzo avrebbe potuto dargli delle soddisfazioni. Ciononostante, durante la scorsa stagione, l’allenatore piacentino non aveva voluto rischiare un utilizzo del neo-acquisto allorquando, a disposizione, aveva tutti i titolarissimi della rosa. Dopo lo stop subito da Pavard, il tedesco è riuscito a farsi trovare pronto e a rispondere con buone prestazioni. E adesso è lì si gioca il ruolo costantemente con un top ruolo come l’ex Bayern Monaco.

Non stupisce dunque che diversi club di Premier League abbino già chiesto informazioni sul difensore. Già l’estate scorsa, com’è noto, il West Ham aveva provato senza fortuna l’assalto per portarlo Oltremanica. L’Inter rispose con un secco no ai 25 milioni messi sul piatto dal club inglese. Ma ora il prezzo di Bisseck è salito, e dalla Gran Bretagna le squadre interessante aprono a una valutazione attorno ai 40 milioni.

I siti sportivi britannici insistono nel sostenere che gli Hammers e il Tottenham potrebbero presentare un’offerta per Bisseck già a gennaio. E noi aggiungiamo che il ventiquattrenne di Colonia piace anche all’Arsenal: i Gunners hanno messo nel mirino il numero 31 di Inzaghi dall’estate scorsa… E non è tutto, dato che da tempo il centrale tedesco interessa parecchio anche al Bayern Monaco.

Bisseck via a gennaio: il prezzo giusto per l’Inter

Per Marotta e Ausilio, oltre che per mister Inzaghi, Yann Bisseck oggi è un intoccabile: con Pavard e Acerbi ancora fuori dai giochi, a gennaio è escluso che il tedesco possa uscire. Una vendita sarebbe possibile soltanto a fronte di un guadagno spropositato. In pratica, gli interessati dovrebbero spendere più di 45 milioni di euro.

Yann Aurel Bisseck sta brillando in maglia nerazzurra. A soli ventiquattro anni, dopo aver giocato in un campionato minore come quello danese, il difensore tedesco di origini camerunensi si è già affermato come un pilastro della squadra allenata da Inzaghi, tanto da aver collezionato numerose presenze in Champions.

Le sue prestazioni hanno di certo attirato l’attenzione di Tottenham e West Ham, ovvero due club di Premier League attualmente alla ricerca di rinforzi difensivi. Dall’inizio di questa stagione, il tedesco ha giocato 17 partite tra tutte le competizioni, dimostrando solidità difensiva e capacità di contribuire al gioco offensivo con goal e assist. Dopo un avvio caratterizzato da qualche errore, il ragazzo è riuscito a mettersi a fuoco, e con costanza e maturità si è distinto come uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo.

Una roccia su cui investire o una plusvalenza da sfruttare

Sotto contratto con l’Inter fino al 2029, Bisseck è oggi valutato da Transfermarkt sui 30 milioni di euro. Secondo i rumors di mercato, i dirigenti dell’Inter non sarebbero insensibili a una prospettiva di cessione, ma l’addio potrebbe oggi concretizzarsi solo in caso di un’offerta eccezionale.

E tale posizione dimostra che pur godendo della fiducia del club, il ragazzo è uno dei nomi più utili per far cassa. Pagato 7 milioni, ne potrebbe portare almeno 30-35 in più. Tottenham e West Ham, due club in fase di ricostruzione, hanno già individuato Bisseck come un rinforzo ideale per poter dare maggiore forza al reparto arretrato.

Entrambi i club sanno che per l’Inter la cessione di Bisseck a gennaio sarebbe comunque troppo controproducente dal punto di vista tecnico. Ecco perché è più probabile che un vero assalto possa esserci a giugno. Il punto è un altro: di fronte alle sirene inglesi, il tedesco saprà resistere?