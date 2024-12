Bisseck al Bayern, super plusvalenza Inter: lo ‘sponsor’ dell’affare | INTERLIVE

Bisseck può contare su uno sponsor importante al Bayern Monaco: i Die Roten potrebbero prenderlo la prossima estate

Per l’Inter Yann Bisseck non è in vendita, ma Oaktree potrebbe imporre una cessione di fronte a un’offerta fuori mercato. Acquistato per 7 milioni, oggi il difensore tedesco ne vale più o meno il doppio, ma d’estate potrebbero anche arrivare proposte oltre i 20 milioni di euro.

Per i nerazzurri 20 milioni sono comunque pochi. Quindi, per poter davvero considerare Bisseck come elemento sacrificabile, occorrerebbe un’offerta ancora più alta. Diciamo sui 35 milioni di euro. Una somma, teoricamente, spendibile solo da top-club.

Per il futuro di Yann Bisseck, come raccolto da Interlive.it, bisogna davvero far attenzione alle mire del Bayern Monaco. Il ventiquattrenne nato a Colonia ha un importante estimatore nel club bavarese. Diciamo che gode di uno sponsor importante: è il senior scout Vito Leccese. Un referente citato dallo stesso Bisseck durante una sua recente intervista concessa a Bild.

“Quando ero a Guimaraes ero spesso infortunato e pensavo che forse avrei dovuto lasciar perdere e tornare al mio piano originale di studiare medicina“, ha confessato il giovane difensore nerazzurro. Dopodiché ha aggiunto di essere stato spesso vicino a mollare, anche perché non del tutto persuaso di essere tagliato per una carriera da professionista.

“Fortunatamente“, ha continuato Bisseck, “c’erano persone che credevano ancora in me e mi davano coraggio. Uno di loro era Vito Leccese, allora scout del Chelsea e originario di Colonia. Durante la stagione 2017/18, aveva persino cercato di portarmi al Chelsea“.

Il Bayern Monca punta a Bisseck: passa tutto da Leccese

E ora Leccese è appunto al Bayern, dove oggi lavora non solo come scout ma anche come coordinatore del settore giovanile. Nato a Colonia da genitori italiani, Leccese si è distinto come scout in Bundesliga, dopo aver giocato a calcio in Germania e negli Stati Uniti. Nel 2017 è stato assunto dal Chelsea, poi nel 2021 è passato al Bayern Monaco.

Certo, il Bayern non ha esigenze particolari per la difesa, ma potrebbe scegliere di fare un investimento importante per un giovane come Bisseck. Un difensore di prospettiva, tedesco (Nagelsmann lo convocherà presto in Nazionale: di recente gli ha anche telefonato) e che può vantare già una certa esperienza internazionale.

Al momento la dirigenza dell’Inter è in ottimi rapporti con quella del Bayern, e i bavaresi si rendono conto di star seguendo un calciatore che il club italiano non considera in vendita. Per tale ragione, dovrebbero farsi avanti con una proposta importante. C’è chi parla di 35 o addirittura 40 milioni… Ecco la somma che potrebbe ingolosire l’Inter, permettendo a Oaktree di registrare una grande plusvalenza.

Dalla Danimarca a Milano

Nel corso dell’intervista già citata, Bisseck ha raccontato del momento in cui è stato più vicino a lasciare per sempre il calcio. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Colonia, il difensore è stato mandato in prestito prima nell’Holstein Kiel nella B tedesca e poi nel Roda JC, in Olanda. Quindi, nel 2020-2021, è stato girato a titolo temporaneo al Vitoria Guimaraes, in Portogallo.

Lì credeva di poter trovare spazio, dato che il Guimaraes lo aveva preso in prestito per aggregarlo alla prima squadra, e invece poi lo fece giocare con i giovani. “Era la mia terza esperienza in prestito e non era andata bene. Il mio piano era quello di trasferirmi a Berlino con un compagno di squadra, condividere un appartamento e studiare medicina. Poi, improvvisamente, ricevetti un messaggio dal padre di Noah Holm, un mio compagno di squadra in Portogallo. Si trattava di David Nielsen, che era l’allenatore dell’Aarhus“.

Nielsen aveva sentito dal figlio che il giovane Bisseck aveva del potenziale e per questo lo voleva subito con sé in Danimarca. “All’inizio ero dubbioso. Credevo che non sarei mai uscito da lì. Ma poi ho cambiato prospettiva: era la mia ultima possibilità. Decisi di provarci. Guardando indietro, è stata la decisione migliore della mia vita! Le cose sono andate molto bene all’Aarhus…” Lì, infatti, lo ha notato l’Inter.