Frattesi all’Atletico: soldi e ‘scarto’ di Simeone all’Inter

L’uscita di scena dell’esubero di Simeone aprirebbe le porte ad un innesto di caratura, piace l’ex Sassuolo in forze all’Inter ma serve un assalto convinto

In molti si domandano come sia possibile che un centrocampista offensivo e dal grande senso del gol come Davide Frattesi, protagonista nelle ultime uscite in Nations League con la maglia della Nazionale Italiana sotto la guida di Luciano Spalletti, abbia un minutaggio tanto striminzito all’Inter.

La risposta più logica potrebbe esser ricercata nella predominante presenza del comprimario ed insostituibile Nicolò Barella, ma le strategie di Simone Inzaghi vanno ben oltre la superficie. Frattesi resta infatti una pedina jolly di assoluta importanza, da sfruttare con parsimonia nell’arco dei novanta minuti di gioco. Soprattutto da subentrante a gara in corso, quando il suo rendimento pare essere – almeno entro i confini dello scacchiere nerazzurro – migliore rispetto a quando impiegato da titolare.

Sulla base di queste valutazioni, dunque, il suo posto in squadra non è mai stato a rischio. E non dovrebbe diventare a rischio neppure nell’immediato futuro, eccezion fatta per occasioni di mercato davvero irrinunciabili. Al momento non vi sarebbero offerte concrete alle porte dell’Inter per il cartellino del calciatore, ma fra le società estimatrici figura anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Lemar per Frattesi a buon prezzo, l’Atletico insidia l’Inter

Il tecnico argentino è felice del proprio organico con cui sta sorprendendo tutti nel campionato de La Liga e non avrebbe palesato necessità particolari alla propria dirigenza. Motivo per cui è probabile che, come nel caso dell’Inter, non vi saranno mosse sul mercato nel corso della imminente sessione invernale.

In vista di quel che accadrà a giugno, resta in bilico la permanenza di Thomas Lemar, ormai finito ai margini della rosa dei ‘Colchoneros’ da diversi mesi a questa parte.

L’ex centrocampista del Monaco potrebbe esser ceduto la prossima estate a buon prezzo, così da evitare il protrarsi di un contratto destinato ad estinguersi soltanto nel giugno 2027. Non si esclude che possa divenire parte attiva di una trattativa con l’Inter per avvicinarsi al cartellino di Frattesi, ma le pretese di Marotta e Ausilio potrebbero sorprendere la controparte spagnola e rispedire al mittente la proposta avanzata.