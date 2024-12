Nuovo assalto a Lautaro Martinez: 50 milioni e un giocatore a scelta tra cinque opzioni

Il capitano e attaccante nerazzurro al centro dei rumors di mercato dell’Inter. Un top club propone uno scambio dal valore di 80 milioni di euro

Il calcio ha la memoria corta. Dopo una stagione da assoluto protagonista in cui ha vinto lo scudetto della seconda stella da capocannoniere con l’Inter e poi la Coppa America – sempre come miglior marcatore della competizione – con l’Argentina, Lautaro Martinez sta vivendo un periodo poco prolifico.

Il Toro di Bahia Blanca, prima della partita contro il Como, aveva collezionato ‘solo’ cinque gol in 13 presenze (più tre assist vincenti) in Serie A ed uno in Champions League (più un altro assist) in 6 apparizioni. Numeri di certo inferiori rispetto a quelli ai quali il numero 10 nerazzurro aveva abituato i tifosi, ma che non hanno inciso sul rendimento offensivo dell’Inter.

Senza dimenticare che le alternative in attacco per Simone Inzaghi – da Arnautovic a Correa passando per Taremi – non hanno di certo aiutato Lautaro Martinez ad entrare in forma con calma. Anzi, il bomber argentino la scorsa estate si è tagliato le vacanze per tornare prima a disposizione del tecnico piacentino, non facendo evidentemente una preparazione adeguata.

Ma questo non ha fatto scemare l’interesse dei top club europei nei suoi confronti tanto che, nonostante il rinnovo di contratto quinquennale firmato lo scorso agosto, in estate potrebbe essere al centro di nuove trattative di calciomercato.

🗣#Lautaro: “Sono un attaccante e vivo per il gol. Però si deve analizzare la partita che uno fa. In questi mesi sto giocando più lontano dall’area, perché mi piace far salire la squadra: è una cosa che sto aggiungendo al mio gioco e mi sento bene così” 🗞Corriere della Sera pic.twitter.com/Z3FzQEIqn2 — Interlive (@interliveit) December 22, 2024

Barcellona, Lautaro erede di Lewandowski: affare da 80 milioni con l’Inter

Un club che non ha mai perso di vista Lautaro Martinez è il Barcellona, che su suggerimento del connazionale Leo Messi ha provato più volte a portarlo in Catalogna. Un nuovo tentativo, secondo quanto scrivono in Spagna, verrà fatto a giugno quando potrebbe maturare la cessione di Lewandowski.

Il portale iberico ‘Todo Fichajes’, in particolare, sostiene che il club blaugrana starebbe preparando un’offerta da 80 milioni complessivi da presentare all’Inter per convincerla a cedere il suo capitano. Oltre ad una parte cash di circa 50 milioni di euro, per non gravare eccessivamente sul bilancio della società che già è in rosso, verrebbe inserita una contropartita tecnica.

Uno scambio con un giocatore che Marotta potrebbe scegliere tra ben cinque opzioni messe a disposizione dal Barça. Si va dai difensori centrali Andreas Christensen ed Eric Garcia, al terzino sinistro Alejandro Balde, passando per il giovane centrocampista Pablo Torre fino all’attaccante Ansu Fati. A prescindere dal gradimento dei singoli calciatori proposti, appare tuttavia improbabile che i campioni d’Italia lascino partire Lautaro Martinez a meno che non sia lo stesso argentino a chiedere la cessione ed arrivasse un’offerta davvero irrinunciabile.