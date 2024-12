Thuram al posto del top player: offerta choc all’Inter

Montano e si confondo le voci relative a un addio di Thuram a giugno 2025: per il francese potrebbe giungere una super offerta

Le ultimissime indiscrezioni di mercato giungono dalla Spagna. L’ultimo top club accostato a Marcus Thuram è dunque una big della Liga che starebbe pensando a rifondare il proprio attacco. Non una grandissima novità, dato che già prima che l’attaccante francese si accordasse a zero con l’Inter si era parlato di un possibile interesse del club iberico.

Era il gennaio 2023, e l’Inter capiva di non essere più la società più vicina all’ingaggio di Thuram come free-agent. Lilian Thuram, padre dell’attuale numero 9 nerazzurro, rivelò la fondatezza di alcune voci di mercato che accostavano il figlio Marcus al Barça: “Sarebbe il massimo”, disse l’ex difensore di Parma e Juve.

Alla fine, Thuram è finito davvero all’Inter e non si è più parlato di un possibile interesse da parte del Barcellona. I catalani si erano davvero fatti sul serio avanti per il ventisettenne nato a Parma ma senza riuscire a convincerlo: Thuram aveva paura che scegliendo di accasarsi in maglia blaugrana sarebbe finito in panchina, senza aver modo di mettersi in mostra.

Il Barcellona torna su Thuram: l’offerta per convincere l’Inter a giugno

Secondo alcuni media spagnoli, oggi i dirigenti del Barcellona potrebbero star osservando Marcus Thuram, interpretando il suo possibile ingaggio come una soluzione per completare l’attacco in vista della partenza di Lewandowski. Non che il francese assomigli per gioco e caratteristiche al polacco, ma sul mercato europeo non ci sono troppi profili in grado di garantire goal, creare spazi e capacità di tenere palla spalle alla porta e favorire la risalita dei compagni di squadra.

Malgrado l’età, dopo l’addio di Xavi (che avrebbe voluto vendere subito il polacco), Lewandowski sta facendo benissimo al Barcellona. Ciononostante, in Spagna scrivono che il club blaugrana starebbe l’ipotesi di risolvere il contratto di bomber trentaseienne.

Il contratto del polacco con il club catalano scade nel 2025, ma l’accordo prevede una clausola per il rinnovo automatico nel caso in cui l’attaccante riesca a disputare il 60% delle partite in questa stagione. E secondo Diario Sport, parte della dirigenza del Barcellona avrebbe già messo in conto l’ipotesi di una rescissione a fine stagione. Anche in caso di permanenza, comunque, il club sa che Lewandowski avrà bisogno di un ricambio valido.

La proposta del Barça

A oggi il Barcellona non ha la forza economica per accontentare l’Inter, e non può neanche illudersi di poter pagare clausola da 85 milioni per Thuram. Ecco perché potrebbe farsi avanti con un’offerta comprensiva di due importanti contropartite. In Spagna hanno addirittura fatto il nome di Araujo e di Ansu Fati… Il ventiduenne spagnolo non è una pedina graditissima a Flick (che non ha chiuso a una sua uscita a gennaio). Mentre Araujo sembra sempre più insofferente: le troppe panchine potrebbero presto spingerlo a chiedere la cessione.

Alle orecchie dell’Inter, questi due nomi, seppur assai suggestivi, non dovrebbero comunque risuonare troppo conveniente. In termini di pretese di ingaggio sarebbe poco sostenibili. Inoltre, è da tempo che il club nerazzurro non apre a scambi: preferisce offerte cash.

Ma dietro il Barcellona potrebbe farsi avanti anche il Real Madrid, dove Ancelotti potrebbe spingere per poter aggiungere al suo attacco stellare anche l’attaccante nerazzurro. Il club di Florentino Perez potrebbe, al contrario di quello blaugrana, mettere insieme una cifra bastevole a far vacillare Marotta e Oaktree.