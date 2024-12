Oaktree fa il Grinch a Natale: stoppato il regalo di Marotta

Il colpaccio che aveva in mente il presidente nerazzurro sta per saltare: il fondo stoppa tutto, ecco i dettagli

Il mercato di gennaio è ormai alle porte ed in casa Inter si pensa a dove e soprattutto come rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Una squadra improntata alla vittoria, in Serie A così come in Champions League. Ma qualcosa, evidentemente, manca ancora.

La panchina non sta dando risposte convincenti a Simone Inzaghi che, in vista della seconda parte della stagione, vorrebbe poter contare su profili di spessore in alcuni reparti. La difesa, in primis, dove ormai il tecnico piacentino ha dovuto fare spesso e volentieri i conti con infortuni e squalifiche. Ma non solo.

Occhio anche all’attacco dove a parte Lautaro Martinez e Thuram, gli altri nerazzurri non hanno fornito garanzie di un certo livello. Ad ogni modo il club meneghino, ed in particolare il suo presidente Beppe Marotta, sta da tempo valutando un grande colpo per la prossima stagione. Oaktree, però, ha idee molto diverse.

Oaktree dice no: salta il colpo a centrocampo

A sottolineare la situazione abbastanza paradossale è ‘Todofichajes.com’, portale spagnolo che ha riportato l’ultimissima indiscrezione riguardo al possibile approdo di Ilkay GUndogan in maglia nerazzurra.

Il nazionale tedesco è in scadenza il 30 giugno 2025 con il Manchester City e non sembra vi sia l’intenzione di rinnovare il contratto con la società inglese. A questo punto il 34enne è finito, da mesi, tra i possibili colpi a zero di Beppe Marotta per la prossima estate.

Un’idea, però, destinata a morire sul nascere. Perché Gundogan non rientra nel piano che Oaktree sta tentando di portare avanti per non aggravare – di nuovo – la situazione economica del club campione d’Italia in carica.

Oaktree già da tempo ha dettato una linea che, per il futuro della squadra di Simone Inzaghi, prevederebbe giocatori giovani, di talento, futuribili. E difficilmente over 30 i cui costi andrebbero ad impattare pesantemente sulle finanze nerazzurre. Il nodo più grande è chiaramente rappresentato dall’ingaggio dell’ex Barcellona, ad oggi uno dei più pagati alla cote di Pep Guardiola.

Gundogan-Inter, è arrivato il veto

Un muro invalicabile quello rappresentato dai 7,7 milioni di euro a stagione percepiti da Gundogan in quel di Manchester: il sesto ingaggio più elevato della rosa dei ‘Citizens’. Una decisione che Oaktree, a questo punto, avrebbe già preso.

Nonostante il forte interesse di Marotta che crede nelle qualità e nell’esperienza del nazionale tedesco, Gundogan difficilmente vestirà la maglia dell’Inter. Il portale spagnolo parla anche di una possibile cessione pur di arrivare a racimolare la cifra giusta da offrire come stipendio al forte centrocampista. Difficilmente, però, tutto ciò si avvererà.

Uno scenario che prende forma e che non farà piacere ai tifosi dell’Inter che, di certo, vorrebbero vedere arricchito il centrocampo di Inzaghi grazie ad un profilo di caratura internazionale. Con il Manchester City, tra campionato e coppe, il classe ’90 ha racimolato 23 presenze con 2 gol e 1 assist vincente.