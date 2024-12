Cagliari-Inter, cosa si è mangiato Lautaro: “Più difficile sbagliarlo”

Lautaro Martinez non è stato protagonista di un grande primo tempo contro il Cagliari: grave errore dell’argentino sotto porta

L’Inter oggi è chiamata a un impegno non semplice contro il Cagliari in Sardegna prima di partire per giocare la Supercoppa italiana. I nerazzurri non sono ancora riusciti a sbloccare il risultato in un match intenso, ma hanno avuto, proprio nel cuore della prima frazione di gioco, una chance molto importante con Lautaro Martinez.

Il Toro argentino è stato trovato sul secondo palo da una grande palla di Hakan Calhanoglu, è sbucato sul secondo palo, ma ha sbagliato da pochi passi un gol che sembrava già fatto. Ovviamente, la delusione sul volto dell’ex Racing non è passata inosservata, ma neppure quello che è successo subito dopo l’occasione fallita.

Simone Inzaghi ha iniziato a dimenarsi a bordo campo, applaudire e incitare il bomber, dicendo: “Dai Lauti, dai Lauti. Adesso arriva”, ovviamente in riferimento al gol che il capitano sta cercando dal 3 novembre contro il Venezia. Andrea Stramaccioni, al commento per Dazn, invece, ha detto: “È più difficile sbagliarlo che segnarlo un gol così”, e non ha tutti i torti.

This is without a doubt one of the worst misses I’ve seen. Lautaro misses an absolute sitter that’s more difficult to miss than score.https://t.co/v4KlDiYcuQ — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) December 28, 2024

Nervosismo in casa Inter: cosa è successo tra Barella e Lautaro-Thuram

C’è anche un altro episodio che fa capire come ci sia un po’ di nervosismo in casa Inter. Barella era in possesso di pallone e non riusciva a trovare Thuram e Lautaro in area di rigore. Secondo il centrocampista, i due bomber non si erano smarcati con grande efficacia, e quindi l’Inter ha perso il possesso di palla.

Insomma, nel secondo tempo i nerazzurri dovranno trovare più efficacia e altre soluzioni per portare a casa una partita che si sta rivelando più difficile del previsto.