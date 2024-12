Oaktree dà subito il via libera: 10 milioni e torna all’Inter

L’Inter ripensa a un ex: un obiettivo in linea con le direttive di Oaktree: è giovane, promettente e costa meno di 10 milioni

Arrivò all’Inter nel 2019, insieme ad Augumé. Entrambi francesi di origini camerunesi: un centrocampista e un centrale di difesa. Il mediano è rimasto sotto il controllo nerazzurro per altre quattro stagioni, per poi essere ceduto definitivamente al Siviglia l’estate scorsa. L’altro, il difensore, dopo due anni trascorsi in Primavera, fu ceduto in Grecia.

Dopo aver giocato nell’Olympiacos (prima nella squadra B e poi in quella A), nel gennaio del 2023 è stato ceduto in Francia, in seconda serie. E adesso l’ex nerazzurro Etienne Kinkoué gioca ancora lì, ne Le Havre, che però da due anni è salito in Ligue 1 e ha stupito molti club più blasonati con la sua squadra giovane, agguerrita e piena di talenti. Uno dei nomi più apprezzati in Francia è proprio quello del giovane centrale ex Inter.

Un braccetto destro, che può tranquillamente agire da perno centrale o piazzarsi sul centro sinistra, ben strutturato fisicamente, dominante negli anticipi e bravo nei suggerimenti verticali. Dopo la sua prima ottima stagione in Ligue 1, ora costa una decina di milioni ed è seguito anche da alcuni club di Premier.

Per qualità e prezzo, potrebbe essere un ottimo profilo: un colpo non troppo oneroso, gradito a Oaktree e facile da inserire nell’ambiente (che già conosce bene)… L’ex Inter, teoricamente acquistabile da Oaktree, costerebbe meno di 10 milioni e tornerebbe a Milano di corsa.

Kinkoué di nuovo all’Inter: Oaktree dovrebbe pagare 10 milioni

Anche se la proprietà americana potrebbe trovare il colpo interessante, difficilmente potrebbe rientrare nei piani dell’Inter. Eppure, suoi social, qualche voce ne ha rievocato il nome, memore delle buone prestazioni in Primavera nerazzurra, come ipotetico nome da aggiungere alla rosa con il mercato di gennaio.

Per qualità, prospettive di crescita, pretese di ingaggio, età e prezzo potrebbe essere un colpo intelligente. Ma Marotta ha già spiegato che l’Inter, a meno di occasioni speciali e di addii non preventivati, non interverrà sul mercato. E per il ruolo di erede di Acerbi si ricerca un nome più esperto, con esperienza internazionale.

Anche Kinkoué sembra aver capito che difficilmente potrebbe tornare a Milano. Andò via nel 2021, perché voleva giocare con i grandi e aveva ormai capito che all’Inter non avrebbe mai trovato spazio per mettersi in mostra.

Ci sono altri giovani centrali interessanti che l’Inter potrebbe star seguendo in questi mesi. Il primo nome da fare è quello di Nathan Zezé, diciannovenne centrale del Nantes: ben piazzato dal punto di vista fisico e già maturo come marcatore. Potrebbe poi piacere Mattia Viti del Nizza ma in prestito all’Empoli. E poi c’è un nome che dovrebbe essere già più familiare ai tifosi dell’Inter: quello di Bertola dello Spezia, su cui il club nerazzurro tiene sempre gli occhi aperti.